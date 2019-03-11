Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.Yerel seçimler için partilerin op pusulasındaki yerinin belirlenmesi ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu merkez binasında örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler il, ilçe, meclis üyeliği (sadece büyükşehirlerde) ve muhtar seçmek için, 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. Yerel seçimde ilk kez sandığa tek zarf atılacak. İl, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Tek zarf kullanılmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:1. Saadet Partisi2. Bağımsız Türkiye Partisi3. Türkiye Komünist Partisi4. Vatan Partisi5. Büyük Birlik Partisi6. Hür Dava Partisi7. Cumhuriyet Halk Partisi8. Adalet ve Kalkınma Partisi9. Demokrat Parti10. Milliyetçi Hareket Partisi11. İYİ Parti12. Halkların Demokratik Partisi13. Demokratik Sol Parti

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