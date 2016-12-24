Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.
(yeniden) Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanını kabul etti
Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü.
24 Aralık 2016 Cumartesi 18:04
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