Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?

YENİ BAKANLARIN BİYOGRAFİSİ

CUMHURBASKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY KİMDİR?



1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu, hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.



2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden bugüne kadar Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. İngilizce biliyor. Üç çocuk babası.



ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?



12 Mart 1977'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı kademelerinde görev aldı. Gençliğin eğitimi, sivil toplum faaliyetlerine ve siyasete kazandırılması konusunda faaliyetler yürüttü. Siyasi, güncel, edebi konularda çeşitli gazete ve dergilerde makale ve denemeleri yayımlandı.

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK Üyeliğine seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



25., 26. ve 27. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük kongrelerinde yeniden MKYK Üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi. 19.07.2017 tarihinde 65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babası.



ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?



1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.



2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı, 2007’den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC’te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür. Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.



Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor. İngilizce biliyor. Evlidir.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM KİMDİR?



1976 Ankara doğumlu. Ankara Mimar Kemal Lisesi’nin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.



1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine geldi.



2009-2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babasıdır.



DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?



1968 Alanya doğumlu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi aldı, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başladı. Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etti.



AK Parti Kurucu Üyesidir. 22., 23., 24., 26. ve 27. Dönem Antalya Milletvekili olarak seçildi. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde çeşitli görevlerde bulundu.



2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı’na seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter oldu. 27 Ocak 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonu'nda AKPM'yi temsil etti. 7 Nisan 2014 tarihinde kendisine AKPM Onursal Başkanı unvanı verilmiştir.

26 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. 29 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atandı.



İngilizce, Almanca ve Japonca biliyor. Evli ve 1 çocuk babasıdır.



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ KİMDİR?



1965 yılında Bilecik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını bitirdi. Enerji ve telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı.



1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı'nda, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında yer aldı. 4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine atandı.



Enerji sektöründe birçok yazı ve rapora imza atarak; arz güvenliği, enerji yoksulluğu, doğal gaz projeksiyonları, enerji sektöründe Ar-Ge, stratejik planlama, performans yönetimi, fizibilite hazırlama, organizasyon geliştirme ve şirketlerin AB’ye uyumu gibi konularında çalışmalar yürüttü.



24.12.2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.



İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.



GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU KİMDİR?



1976 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. ABD’deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalıştı. Palm Beach Atlantic Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nden, yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Türkiye’deki ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı, yöneticilik yaptı. Özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.

2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlendi.

Spor Toto Genel Müdürlüğü döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulundu. Gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.

İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babası.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK KİMDİR?



1978 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı' tezi ile doktora derecesi aldı.



1996 yılında başladığı profesyonel iş hayatında, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki girişimlere yönetici olarak öncülük etti.



2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.



25., 26. ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesidir. 64. ve 65. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.



Bakanlığı döneminde Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgazdan güneş ve rüzgar enerjisine kadar geniş bir alanda, dünyaya örnek olacak projeler hayata geçirildi.

İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?



1969 yılında İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Siyasete, 1987 yılında Gençlik Kolları’nda başladı. Teşkilat Başkanlığı yaptı. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999 yılında İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda 'evet' tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak Demokrasi Buluşmaları adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.



AK Parti 4. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildikten sonra, AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren yine 65. Hükümette İçişleri Bakanı olarak yer aldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesidir.



1994 yılından beri sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi vardır. Evli ve iki çocuk babası.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY KİMDİR?



1968 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde öğrenim gördü. Alman Lisesi’nde öğrenciyken düzenlediği tur organizasyonlarıyla turizm sektörüne giriş yaptı.



Türk turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Etstur’un Yönetim Kurulu Başkanıdır. Etstur’un ardından 2000 yılında kurduğu Voyage Otelleri, 2001’deki girişimi Didimtur, 2006'da açtığı Jetset ve ucuzabilet ile turizme pek çok marka kazandırdı. 2011’in Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan oteli Maxx Royal Belek ve akabinde açılan Maxx Royal Kemer ile turizmdeki atılımlarını sürdürdü. Aynı zamanda Akdeniz’in en iddialı golf sahalarından Montgomerie Maxx Royal’i bünyesinde bulunduran tesis, 2013 yılından bu yana dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan European Tour Turkish Airlines Open finallerine de üst üste 3 yıl boyunca ev sahipliği yaptı.



2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak Türkiye’nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017 yılında online rezervasyon platformu odamax.com’u hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK KİMDİR?



1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.



TED Üniversitesi’nin yanısıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.



2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış, müfredat reformunu yürütmüştür. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken ülkemizi temsil etmiştir.



İnsan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri vardır.



İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR KİMDİR?



1952 yılında Kayseri’de doğdu. 1972 yılında Kara Harp Okulundan, 1973 yılında Piyade Okulu'ndan, 1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.



Çeşitli karargah ve birliklerde icra ettiği görevlerinin yanısıra, Tunceli –Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, İtalya-Napoli’deki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı’nda Plan ve Prensipler Başkanlığı yaptı, 2002 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti.



Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerinin ardından Korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, ardından 3. Kolordu Komutanlığı yaptı.



2011 yılında orgeneral rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 2015 yılında Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.



15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı meşru hükümetin yanında yer almış, terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarıyla komuta etmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı görevler sebebiyle çok sayıda madalya sahibidir.

ODTÜ, Ankara Üniversitesi SBF ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli akademik programlara katılmış, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?



1965’te Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.



Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü.

Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı’dır.

İngilizce biliyor. Evli ve dört çocuk babası.



SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK KİMDİR?



1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana University Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı'na, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Başdanışmanlık görevi boyunca, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.



TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?



1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü.



Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve AlBaraka Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı A.Ş. ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Üyeliğini sürdürmektedir.

Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik hobileri vardır.

İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibi.



TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN KİMDİR?



1958 Manisa-Demirci doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür.

Daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevleri yürütüyor. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesi.



ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?



1960 yılında Trabzon’da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nü bitirdi, aynı üniversitede yüksek lisans yaptı.

1985 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Bu kurumda büro mühendisliği, kontrol mühendisliği, kontrol şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılından itibaren İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Otoyol Bakım İşletme Başmühendisi, Otoyol Yapım Başmühendisi, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak görev yaptı.



Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2005-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı.

Bu görevinden emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, ardından Danıştay Üyesi olarak vazife yürütmüştür. Danıştay Üyeliğinden emekliliğinin ardından, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO’luğuna getirilmiştir.

Evli ve üç çocuk babası.