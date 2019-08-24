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Yeni Partinin logosu için patent başvurusu

Siyasetin ana gündeminde yeni parti konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan-Abdullah Gül’ün ikilisi tarafından kurulması beklenen yeni parti için bir somut adım daha atıldı.

POLİTİKA 24.08.2019, 05:11 24.08.2019, 05:22 aydinses
Yeni Partinin logosu için patent başvurusu

Siyasetin ana gündeminde yeni parti konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan-Abdullah Gül’ün ikilisi tarafından kurulması beklenen yeni parti için bir somut adım daha atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun yeni parti için binasını tuttuğu belirtilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yaşam ve Adalet Partisi için patent başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; Kısa adı YAP olan partinin logosunda “başak”, “güneş” ve “terazi” simgelerinin yer alması dikkat çekerken kurumun parti adı ve logosunu koruma ve inceleme altına aldığını belirtildi.

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