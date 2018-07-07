Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü
Yeni kabinede sürpriz isimler
Aziz Sancar yeni kabinede bakan...
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen...

Yeni kabinede sürpriz isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz Pazartesi günü yeni model Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeni kabineyi açıklaması, kamuoyuyla yeni yol haritasını paylaşması bekleniyor.

Yeni kabinede sürpriz isimler
Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz Pazartesi  günü yeni model Cumhurbaşkanlığı  hükümet sistemine göre yeni kabineyi açıklaması, kamuoyuyla yeni yol haritasını paylaşması bekleniyor. 

Yeni hükümetin yeni üyeleri de Ankara kulislerinde en merak edilen konuyu oluşturuyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Erdoğan’ın ‘partili olmayan bakanlar’ vurgusu yaptığı yeni hükümetin yeni üyeleri de Ankara kulislerinde en merak edilen konuyu oluşturuyor. Bürokraside heyecan artarken, Erdoğan’ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5’i geçmeyeceği belirtiliyor. Gözler, aktif siyaset yapmayan AK Partililer ile ekonomi kurumlarının başkanlarına ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden isimlere çevrildi.

İSMİ GEÇENLER

Kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor. Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor. Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor. Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.

FARKLI BİR HÜKÜMET PROGRAMI

YENİ hükümetin açıklanmasının ardından yol haritası hazırlanacak. Bu seferki hükümet programı, Meclis’e sunulmayacağı için öncekilerden farklı olacak. Kabinenin ilk toplantısını yapıp, brifinglerin alınmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de katılımıyla, yeni dönemin ilk programı hazırlanacak. Bu program, altı aylık ve bir yıllık planlar olarak yapılacak. Bu çalışmada, seçim beyannamesinde yer alan ana başlıklardan yararlanılacak. Ancak, öncelikli projeler ve konular ayrıca belirtilecek.

Bakanlıkların yapacağı çalışmalar tek tek plana bağlanacak. Bu programda, yeni hükümetin kalkınma ve bütçe planları da yer alacak. Bu çalışmanın tamamlanarak kamuoyuna duyurulmasının birkaç ayı alması planlanıyor. Parti kurmayları, “Bildiğiniz gibi bir hükümet programı olmayacak. Cumhurbaşkanı bir kalkınma planı, yıllık program ve bütçe kanunu sunacak. Topluma bir program ilan edebilecek. Hukuki bir zorunluluk yok ama. Yol haritası çıkartılacak” dediler.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet SistemiYeni KabineAziz Sancar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325