Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Yeni kabinede parlamentodan 4 isim yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Buna göre kabinede yer alan bakanların listesi şöyle:Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat OktayAdalet Bakanı: Abdülhamit Gülİçişleri Bakanı: Süleyman SoyluMilli Savunma Bakanı: Hulusi AkarMilli Eğitim Bakanı: Ziya SelçukSağlık Bakanı: Fahrettin KocaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih DönmezÇevre ve Şehircilik Bakanı: Murat KurumKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet ErsoyGençlik ve Spor Bakanı:Mehmet KasapoğluHazine ve Maliye Bakanı:Berat AlbayrakUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit TuranDışişleri Bakanı: Mevlüt ÇavuşoğluÇalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt SelçukTarım ve Orman Bakanı:Bekir PakdemirliSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa VarankTicaret Bakanı: Ruhsar Pekcan"

FOTOĞRAFLI