Yasin Kartoğlu Başakşehir’de projelerini açıkladı

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Proje ve Aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu düzenlenen Proje ve Aday tanıtım toplantısında projelerini sıraladı. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Yasin Kartoğlu ulaşım, alt ve üst yapı, kültür, sanat, ulaşım ve spor alanlarındaki projelerini sıralayarak Başakşehir’i daha da güzel bir ilçe haline getireceğini söyledi.

“İLK MİLLET BAHÇESİ YANINA DEV BİR MİLLET KIRAATHANESİ HAZIRLANDI”

Programda konuşan Yasin Kartoğlu projelerini sıralayarak, her zaman Başakşehir için çalışacaklarını söyledi. Kartoğlu,” Kent Meydanımızda Osmanlı ve Selçuklu mimarimizle belediye binamız hemen caminin yanında. Meydanı, Camisi ve Millet Parkı’yla, yine mimarisi alçak katlarla tarif edilen Selçuklu ve Osmanlı mimarisi karışımıyla kabası bitmiş bir şekilde artık Başakşehirimizin kamu merkezi de Kayaşehir’deki bu meydan olan projede olacak. Kent Meydanımızda Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi, yanına da dev bir Millet Kıraathanesi hazırlandı.

“KENTSEL YENİLEMELERLE ÖZELLİKLE ZİYA GÖKALP’TE PROJELERİMİZ BİTTİ”

Kartoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Altınşehir- Güvercintepe ve Şahintepe arasından geçen Kanal İstanbulumuz. Belki de yüzyılın projesi Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Kanal İstanbul da Cumhurbaşkanımızın ikinci yüzgünlükleri alanında proje ihalesi yapılacak. Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerinin planlarını yenileyip hızlıca yapacağımız planlardan sonra da kentsel yenilemelerle özellikle Ziya Gökalp’te projelerimiz bitti. Türkiye’de ilk bir örnek olacak. Kentsel yenilemelerle sadece iki mahalle dedim. Diğerlerinde modern kentleşmeyle yapılaşmış ve tamamı bu şekilde bitmiş olacak. Kayabaşı- Sultangazi çıkışımız da bizi ciddi anlamda rahatlattı.”

“MOBİL TAZİYE ARACIMIZI VATANDAŞLARIMIZIN AYAĞINA KADAR GÖTÜRÜYORUZ”

Vatandaşlara sosyal hizmetler sağladıklarını söyleyen Kartoğlu,”Mobil Taziye aracımız özellikle sitelerimizde çok fazla sorulan bir soru. Taziyeyle ilgili olan bu hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Direk evin önüne yanaşıyor ve vatandaşımıza hizmet veriyor. Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 2’nci etabı da özellikle ihale edildi. Fenertepe’den bekleyen arkadaşlarımız varsa 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü etabıyla birlikte 1 milyon metrekarenin üzerine çıkacak. Gençlik Kampımız 4 yıldızlı otelimizde Enez’de gençlerimizi her yaz buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ OYLARI NASIL REKORA ÇEVİRECEĞİZ ONUN DERDİNDE OLACAĞIZ”

“Cumhur ittifakıyla beraber 61 ve üzeri oyu alacağız ve Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz”sözlerini kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da,” Bizim yeni dönemde Başakşehir’de belediye almak gibi bir derdimiz yok. Biz oyları nasıl rekora çevireceğiz onun derdinde olacağız. Şimdi ben diyorum ki bir taban oyumuz olsun. Taban 61, gerisi Allah Kerim. Tamam mı Başakşehir? Bu anlamada üzerimize düşeni yapacağız” dedi.