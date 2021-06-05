Yasaklamalara karşı Beşiktaş'ta buluştular!

Beşiktaş Kaymakamlığı'nın telefonla bildirdiği yasaklama girişimini dün gece "yok hükmünde" ilan eden TKP İstanbul Örgütü, Beşiktaş'ta kalabalık bir yurttaş topluluğuyla basın açıklamasını yaptı.

Katılanlar "Tarikatsız, patronsuz, mafyasız, Türkiye", "Aydınlık bir ülke, sosyalist Türkiye", "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Ya çete düzeni ya sosyalizm" sloganları attı.

'Tarikatları, mafyayı, patronları bu ülkeden sileceğiz'

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam konuşmasında basın açıklamasının yasaklanmasının sebebinin açıklamanın içeriği olmasına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen istediğimiz için bugün buraya geldik ve basın açıklamamız Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Yasaklamanın nedeni basın açıklamasının içeriği. Yani tarikatlara karşı olmamız rahatsız ediyor. Mafyalara karşı olmamız rahatsız ediyor. Patronlara karşı olmamız rahatsız ediyor. Bunlara boyun eğmeyeceğimizi, bu zırvalıklara boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Memleketimiz yıllardır sömürücülerin, halk düşmanlarının, patronların, gericilerin sesiyle çınlıyor. Şimdi yetmedi bir de mafyalar çıktı başımıza. Sevgili dostlar biz bu karanlığı yırtıp geçeriz. Bu ülkenin insanları bu ülkenin emekçileri buna boyun eğmez. Buradan sesleniyoruz. Kime saldırıyorsunuz? Tarikatlara karşı çıkanlara mı, mafyalara karşı çıkanlara mı, patronlara karşı çıkanlara mı saldırıyorsunuz? Dostlar memleketten bu kadar korkmayın emekçilerden bu kadar korkmayın.

Emekçilerden bu kadar korkmayın. Bizim kuracağımız düzende tarikatlar yasaklanacak, patronlar kimseyi sömüremeyecek, mafyalar yargılanacak. İlan ediyoruz. Yasaklamalar bizi durduramaz. Mücadelemize devam edeceğiz. Tarikatları bu ülkeden sileceğiz. Mafyaları bu ülkeden sileceğiz.

Biz sözümüzü söyledik. Biz burada boyun eğmediğimizi, bu ülkeyi bu şarlatanlara bırakmayacapımızı ilan ettik. TKP mücedeleyi büyütecek. TKP örgütlenecek ve TKP boyun eğmeyecek. Yaşasın Türkiye Komünist Partisi."