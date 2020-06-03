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Yargı reformu teklifi komisyonda
TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Hukuk Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. #YargıReformu
POLİTİKA 03.06.2020, 13:29 03.06.2020, 13:38 Murat Aydın
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, Yargı Reformu kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Hukuk Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu,Yargı Reformu kapsamında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve bazı kanunlarda değğişiklik yapılmasına dair teklifini görüşmek için toplandı..
Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Komisyonu Üyesi Giresun Milletvekili Av. Sabri Öztürk Hukuk yargısında yeni reformlar geldiğini kayldederek " Yargı camiasına ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
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