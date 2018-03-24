Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Yalçın Topçu: Terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimiz 

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır....

Yalçın Topçu: Terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimiz 
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil, Sincar, Afrin, Kobani, Menbiç, adı ne olursa olsun, terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycanlı gazeteci şair Xeyal Rza, Kosova Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram Gerçek Derneği yönetimi ve Kosovalı genç folklor oyuncularını Beştepe'deki makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemini vurguladı. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını kaydeden Topçu şöyle konuştu:
"Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan aldığı hakla uyguladığı Ankara merkezli stratejileri dünyaya barış getirir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil, Sincar, Afrin, Kobani, Menbiç, adı ne olursa olsun, terör yuvalarını yok etmek hem vatan, hem de insanlık görevimizdir. Umarım müttefik gördüğümüz ülkeler de küçük hesaplar yaparak kendilerini küçük düşürmezler. Küçük hesap yapan kim olursa olsun, mutlaka küçük düşer. Meşru olan da bellidir, gayrimeşru olan da bellidir.Terör örgütleri meşru değildir. Meşru olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kürt’ü, Arap’ı, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si ile bin yıllık birliğin adı olan Büyük Türk Milleti'dir. Beş bin yıllık tarihi, üç bin yıllık ordu tecrübesi, iki bin yıllık devlet geleneği ve bu coğrafyadaki halklarla bin yıllık kan, can, din kardeşi olan Türk milletini üç-beş çapulcu teröriste tercih eden her kim olursa olsun, Türk Devleti'nden ve milletinden geçmişte olduğu gibi yine karşılığını misli ile görecektir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314