Yalçın Akdoğan'a, Kürdistan bayrağı tepkisi

İsmail AKKAYA/KONYA,() - AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya'da 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programda bir kadın izleyicinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Kürdistan bayrağı asılmasına tepkisiyle karşılaştı. Kadın izleyicinin 'Türk bayrağının yanına PKK bayrağı astınız' sözlerine Akdoğan, ''PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavraya karşı, o PKK bayrağı değil. Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimse de onu göndere çekemez'' diye karşılık verdi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Kültür Merkezi'nde 'Şehir Konferansları' kapsamında düzenlediği 'Yeni Anayasa ve Güçlü Türkiye' adlı programına konuşmacı olarak katıldı.

'KANUN ÇIKARIR, KILIÇDAROĞLU'NU DA LİDER YAPARDIK'

Akdoğan, yapılacak anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na çok yetki aktarılacağı yönünde eleştiriler yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi yasaklı olduğu dönemde bile ülke gündemini belirleyecek siyasi bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi. Akdoğan, daha önce de darbelerin olduğunu, o dönemin önemli liderlerini bunu önleyemediğini, ancak 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halka sokağa çıkın demesiyle, halkın tankların önüne yatarak darbeyi püskürttüğünü ifade etti. Siyasi gücün kanun ve anayasayla olmadığını ifade eden Akdoğan, ''Kanun çıkarmakla kimseyi lider yapamazsınız. Öyle olsa kanun çıkarır, Kılıçdaroğlu'nu da lider yapardık. Liderlik başka bir şey'' dedi.

'CHP'NİN BİR HAFTA SONRA MAKYAJI DÖKÜLÜYOR'

CHP'nin referandum sürecinde yumuşak bir kampanya yaparak başladığını ifade eden Akdoğan, şunları söyledi:

''CHP baktı ki, rejim ve laiklik üzerinden bir şeyler yaptıkça, ters tepiyor. Taktik değiştirdi. Daha sevecen ve yumuşak bir kampanya başlattı. Her seferinde böyle başlıyorlar. 2011'de de böyle yaptılar. Bir hafta sonra makyajları dökülüyor. Onun için CHP'yi çok fazla araziye sürmüyorlar, teşkilatını, milletvekillerini. Çünkü halkla temas ettiklerinde, CHP'lilik damarları ortaya çıkıyor. Bunu ne kadar gizleyebilirsek, geride tutabilirsek, o kadar çok 'Hayır' desteği alabiliriz diye. Böyle strateji içindeler. Ama bu iki yüzlü. Üst taraftan böyle gidiyorlar, alttan broşürler; oradan kıyamet senaryosu var. 'Evet' çıkarsa ekonomi batar, terör azar, rejim elden gider, neler neler, bir kabus. Aşağıdan da bunu yapıyorlar.''

KADIN İZLEYİCİDEN KÜRDİSTAN BAYRAĞI TEPKİSİ

Akdoğan, konuşmasının ardından salondaki katılımcıların yazılı olarak verdiği soru- cevap bölümüne geçti. O sırada söz alan bir kadın izleyici Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretinde Türk bayrağının yanına Kürdistan bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Kadın izleyicinin ''Türkiye bayrağının yanına PKK bayrağı astınız'' sözleri üzerine Akdoğan, ''PKK bayrağını bu ülkede hiç kimse asamaz. O paçavraya karşı, o PKK bayrağı değil. Kuzey Irak yönetiminin bayrağıdır. PKK bayrağı ayaklarımızın altındadır. Hiç kimse de onu göndere çekemez'' dedi. Bu sırada salondakiler de alkışladı. Akdoğan da yazılı olarak verilen soruları cevaplamayı sürdürdü.

'ŞEHİTLERİMİZE İHANET ETTİNİZ; SON KEZ BU OY EVET'

Yalçın Akdoğan daha sonra yeni kitabının imza töreni geçti. Akdoğan'a, kitabını imzalatan aynı kadın izleyici burada da Akdoğan'a tepki gösterdi. Kadın izleyici, ''Önemli olan imza atmak değildir. Tamam mı? Cevap verebilmektir. Siz şehitlerimize ihanet ettiniz. Bunu böyle bilin. Son kez bu oy 'evet', bir daha 'evet' yok.'' deyip, ayrıldı.

Akdoğan da, diğer katılımcılara kitabını imzaladı.

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