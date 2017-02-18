Viranşehir'de, hain saldırıda 1 ton bomba kullanılmış (8)

YARALI BEKÇİ, O ANLARI ANLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, terör saldırısında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Patlamanın görgü tanığı bekçi İbrahim Aydoğdu, bakanlara olayı anlattı.

Aydoğdu, aracı lojmanın önüne bırakan teröristin, kaçarken bombayı infilak ettirdiğini belirterek, "Olay sırasında lojman girişinde nöbetteydim. Saat 20.30 sıralarında lojman önüne bir servis aracı geldi. Ben servise doğru gitmek için çıktığımda araçtan inerek kaçan birini gördüm. Sonrasında ise araç patladı. O andan sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Kentteki temaslarını tamamlayan bakanlar daha sonra havayoluyla Şanlıurfa’dan ayrıldı.

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