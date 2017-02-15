Veysi Kaynak : Yurt dışındaki kamu görevlilerinin gündemlerinin birinci maddesine muhakkak FETÖ ile mücadeleyi almalılar

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerin katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Veysi Kaynak, "Yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlarımız ile tüm kamu görevlilerimiz gündemlerinin birinci maddesine muhakkak suretle FETÖ ile mücadeleyi almalılar. FETÖ tehdidine karşı yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar arasında etkin bir iş birliği gerekmektedir. Gelişmiş ülkeler, yaptıkları yardımlarda genelde kendi refahına katkı sağlayacak, tek taraflı bağımlılık ilişkisi kuran, alıcı ülkeye şartlar dayatan yardım anlayışıyla hareket etmektedir. Türkiye ise gittiği ülkelerin her türlü zenginliğini, beşeri ve doğal kaynaklarını o ülkenin etkin kullanmasına imkan veren, hiçbir şekilde yardım yapılan ülkenin kurumsal sistemini ve politikalarını kendi çıkarlarına göre düzenlemeye çalışmayan yardımlar yapıyor" dedi.