Veysi Kaynak: Her şeye hakim olan Allah, her şeye hakem olan da millet olacak (2)

KİLİS'TE DE DANIŞMA MECLİSİ'NDE KONUŞTU

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep'ten sonra Kilis'te de, Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Alaatin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Eryılmaz, Ak Parti İl Başkanı İzzet Toprak ve partililer katıldı. Burada konuşan Veysi Kaynak, Cerablus- Azez arasındaki 90 kilometrelik sınır hattının yeniden güvenli hale getirildiğini kaydetti. Kaynak, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı Harekatı, Gaziantep’teki son saldırıdan sonra başladı. 172'inci gününe yaklaşıyoruz. Cerablus’tan başlayan harekat, Cerablus- Azez arasındaki sınır boyumuzu 90 kilometre sınır boyumuzu yeniden güvenli hale getirdik. Bu süre zarfında yaklaşık 2 bin kilometre bir alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki hain unsurlardan temizlendikten sonra o şerefli üniformayla Özgür Suriye Ordusu’nu destekleyerek, hangi kahramanlıkları yapabileceğini ortaya koymuştur. Evet şehitlerimiz oldu. Diyor ya Cumhurbaşkanımız 'Bu topraklarda, bu vatanda asla şehitler tepesi boş kalmamıştır.' Yaralılarımız gazilerimiz olmuştur. El Bab’da bir dost ateşinde yanlışlıkla vurulan bir binada şehit olan 3 askerimizden 2’si benim hemşerimdir. O günden bugüne Kilis’te, Antep’te, sınırımızın hiçbir yerinde bir hadise olmamıştır. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefi budur. Başka yere de sordular, az önce Gaziantep’te de sordular. 'Bizim askerimiz Suriye topraklarında savaşırken, Suriyeli gençler niye kendi topraklarında değiller?' diye. Değerli kardeşlerim, referandum sürecinde bizi ensar- muhacir dayanışmasını ortaya koyan bizlere bizim aziz milletimize yüce Türk milletine nifak sokmaya çalışan bir anlayıştır bu."

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()



FOTOĞRAFLI