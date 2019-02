Veysel Tiryaki'den Yenimahalle için 232 proje

CUMHUR ittifakı'nın AK Parti'li Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle için hazırlanan 232 projeyi açıklayarak, "Yenimahalle'yi yeniden inşa edeceğiz. Türkiye genelinde ses getirecek projeler hayata geçireceğiz. Her sabah uyandığımızda Yenimahalle dünden daha güzel olacak" dedi.'Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de hayata geçireceği 232 projeyi Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıkladı. 'Şimdi Yenilenme Zamanı' sloganıyla yapılan toplantıya, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda partili katıldı.'YENİMAHALLE, DÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK'Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, ilçede yeşil alanlar, toplum merkezleri, kültür sanat yatırımları, mahalle bahçeleri, spor, eğitim ve kültür yatırımları, engelsiz ve akıllı kent uygulamaları ile farklı kategoride sayısız yatırım gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:"Yenimahalle’nin insan odaklı bir belediyecilik anlayışı ile yenilenmeye ihtiyacı var. Mahalle kültürünün yeniden canlandığı, çocukların, gençlerin pek çok alanda yaşam standartlarının yükseldiği, sanat ve sporla dolu bir Yenimahalle inşa etmek istiyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile herkesin özgürce yaşadığı, gelişmiş ülke standartlarında bir Yenimahalle hedefi ile yola çıktık. Yenimahalle’de Türkiye genelinde ses getirecek projeler hayata geçireceğiz. Projelerden birçoğu Türkiye’de ilk olacak. Bu doğrultuda ilçenin ihtiyacına göre modern ve Avrupa standartlarında birçok projeyi Yenimahalle’ye kazandıracağız. Kentler sürekli gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurarak inşa edilmelidir. Bu nedenle biz hazırladığımız projeler ile Yenimahalle’nin 100 yıl sonrasını, doğmamış çocukların yaşam alanlarını dahi planladık. Yani bu stratejik planlama sayesinde bileceğiz ki, her sabah uyandığımızda Yenimahalle dünden daha güzel olacak. Sadece mevcudu muhafaza edecek bir belediyecilik anlayışı yerine tasavvur ve tahayyüle dayalı, şehirlere yönelik hayalleri olan, her manada sağlıklı bir neslin yetişmesine öncülük edecek bir belediyecilik anlayışına ihtiyacımız var. Gelin,hep beraber bir hayal kuralım ve bu hayalimizi el birliği ile gerçek yapalım."'YENİMAHALLE’NİN KENT KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'Yenimahalle'de insan odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirten Tiryaki, konuşmasının devamında projeler hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:"Önceliğine insanı alan, çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri, yaşlıları, dezavantajlı grupları önemseyen, onlar için düşünen, onlar için iş üreten bir anlayışla Yenimahalle'yi yöneteceğiz. Yenimahalle’yi diğer ilçelerden ayıran, ona has, görüldüğünde onu çağrıştıran, Yenimahalle'ye özgü bir niteliği ya da objesi yok. Bir şehir ancak kimliği olursa diğerlerinden ayrışır, markalaşır. Yenimahalle'ye köklerinde var olan fakat bugün kaybettiği kent kimliğini yeniden kazandıracağız. Yenimahalle’ye özgü Veysel Tiryaki projeleri ile kent kimliğine sahip çıkacağız. Yenimahalle kent kimliğinin en güçlü elemanları olan çiftlik, sanayi, mahalle kültürü ve çok kültürlülüğü geliştirecek yatırım ve icraatlar yapacağız. Yenimahalle adı üstünde yeni bir mahalle olarak kurulmuş olmasına rağmen geçen zamanla hızlı ve çarpık kentleşme, toplumsal dönüşüm süreçlerine koşut olarak mahalle kavramından uzaklaşmış, mahalle kültürünü kaybetmiş. Yenimahalle’de mahalleyi ve mahalle kültürünü yeniden canlandıracağız. Hedefimiz, her mahallede okul, park, mahalle meydanı, çocuk merkezi, gençlik merkezi, kadın merkezi, spor tesisi, kütüphanesi, mahalle çarşısı, mahalle camisi, taziye evi, kültür ve sanat mekanları yapmak olacak."'YENİMAHALLE KENT ÇİFTLİĞİ VE 12 'MAHALLE BAHÇESİ' İNŞA EDECEĞİZ'Yenimahalle'ye öncelikle 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğünde doğal yaşamın hakim olduğu 'Yenimahalle Kent Çiftliği' yapacaklarını belirten Tiryaki, şunları söyledi:"Yenimahalle Kent Çiftliği ile bağlantılı olarak planladığımız 12 farklı mahalleye, mahalle bahçesi yapmayı planlanıyoruz. Proje içerisinde sebze ve meyve bahçeleri, süs bitkileri serası, doğal ürünler dükkanı, tavuk kümesi, oturma ve dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları bulunacak. Tarım alanları, müzeler, festival alanları gibi birçok proje ile Yenimahallelilere istihdam sağlayacağız. Uluslararası ve ulusal sanat sempozyumlarının düzenleneceği, dünyadan ve Türkiye’den seçkin sanatçıların davet edileceği, içerisinde açık hava konser alanı, sergi alanı, dinlenme, oturma ve yürüyüş alanları ve sergi salonunun bulunduğu Sanat Parkı yapacağız. Aynı zamanda engelli bireylerimiz için 4 adet engelsiz park ve spor tesisi hayata geçireceğiz. 4 adet evcil hayvan dostu park kazandıracağız. Bu parklarda çocukların rahatça oynayabileceği, vatandaşlarımızın sporla buluşacağı alanlar olacak. Kaykay ve paten alanı, çocuklarımızın güvenle bisiklet bineceği alanların bulunduğu yemyeşil parklar yapacağız."'TÜRKİYE’DE BİR İLK, 'YENİMAHALLE TOPLUM MERKEZİ'Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, konuşmasının devamında ilçede toplum merkezi yapacaklarını belirterek, "Yenimahalle Toplum Merkezi de bu projelerden sadece bir tanesi. Bu proje Türkiye’de bir ilk olacak. 240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşam evi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı gruplara destek verecek bir merkez kuracağız. Bu merkezleri vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması, istihdam edilmesi, eğitilmesi ve psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla tasarladık" dedi.'YENİMAHALLE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'İlçedeki kültür merkezlerinin sayısını da artıracaklarını belirten Tiryaki, şöyle konuştu:"Sanat medeniyetin imzasıdır anlayışıyla Yenimahalle’de yeterli sayıda bulunmayan kültür sanat merkezlerinin sayısını arttıracağız. Ayrıca müze, tiyatro salonları, sanat parkları ve sanat sokakları inşa edeceğiz. En büyüğü 3 bin kişilik oditoryum olacak 4 adet kültür sanat merkezi, 3 farklı mahalleye, 3 sanat sokağı ve özgür sergi alanı, ihtiyaç olan bölgelere Cem Kültür Evi, 300 kişilik çocuk sahnesi ve 600 kişilik ana sahne olarak iki ayrı kent tiyatrosu, 5 adet ileri yaş sosyal tesisi yapılmasını planlıyoruz. Buz pateni pisti, amatör kulüpler spor kompleksi, 11 adet mahalle spor tesisi, 7 adet yüzme havuzu ve spor merkezi, trafik güvenliği eğitim parkı, motor sporları pisti, 8 adet aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, hasta ve yakınları için ek konukevi, mahalle camileri, 16 adet taziye evi ve 11 adet meydanlı mahalle çarşısı gibi pek çok alanda yeni yatırımlarla Yenimahalle’yi yeniden inşa edeceğiz. Yenimahalle’de Bilim Merkezi, Çocuk Edebiyatı Müzesi ve Kütüphanesi, 16 Mahalle Kütüphanesi, 6 Lise ve Meslek Lisesi Binası, 16 kreş-anaokulu, 16 Çocuk Merkezi, 16 Gençlik Merkezi, 16 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, 2 Sanayi Çalışanları Sosyal Tesisi ve Şehir Düşünce Merkezi açacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ehil ellerde yetişmesi ve gelecekleri için modern ve teknolojik yapılarla donatılmış bir ilçede yetişmeleri çok önemli. Belediye olarak onların her zaman yanında olacağız. Gençlerimizin heyecanı ve fikirleri ile Yenimahalle’de güzel işler başaracağız."'YÜRÜYEN MERDİVENLİ SOKAKLAR İNŞA EDECEĞİZ'Tüm bireylerin kentten eşit oranda faydalandıkları mekanları yaratacaklarını belirten Tiryaki, şunları söyledi:"Kentsel mekanlar engelli ya da engelsiz tüm bireyler için herhangi bir sınırlandırma ya da kısıtlama yaratmadan fonksiyonel olarak tasarladık. Engelsiz ulaşım kapsamında, yeni inşa edilecek belediyeye ait tüm yeşil alan ve tesislerde engelli ulaşılabilirliği ön planda tutacağız. Yürüyen merdivenli sokaklar inşa edeceğiz. Kentsel dokunun çok yoğun olduğu bölgelerde, otopark problemini çözmeye yönelik kapalı, çok katlı ve açık otoparklar olmak üzere mahalle otoparkları yapacağız. Yenimahalle’de inşa edilecek okullara gençlik, çocuk, kadın eğitim merkezleri ve mahalle meydanlarına yerleştirilecek Akıllı Geri Dönüşüm Sistemleri ile Yenimahalle’de özellikle çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerinden bir geri dönüşüm seferberliği başlatmayı planlıyoruz."

FOTOĞRAFLI