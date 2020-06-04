Vekilliği düşürülen HDP'liler gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Farisoğulları, "Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır'dan Ankara'ya giderken, az önce gözaltına alındım" dedi. Öte yandan milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven de gözaltına alındı. Farisoğulları ve Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in TBMM Genel Kurul’da milletvekillikleri düşürülmüştü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Terör örgütü PKK'ya üye olmak” suçundan yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında verilen 6 yıl 3 ay, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkındaki 9 yıl hapis cezası da Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 24 Eylül 2019 tarihinde onanmıştı.

“ANKARA’YA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDIM”

Twitter hesabından gözaltına alındığını duyuran HDP’li Farisoğulları, “Genel Merkezimize gitmek üzere Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken, az önce gözaltına alındım” ifadelerini kullandı.

HDP’Lİ GÜVEN DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan milletvekilliği düşürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan HDP’li Farisoğulları ve Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.