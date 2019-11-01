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Vefat eden eski bakan Amiklioğlu için TBMM'de tören
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu (75) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. 51'inci hükümette...
POLİTİKA 01.11.2019, 13:16
ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu (75) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
51'inci hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan, 19'uncu Dönem Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu için düzenlenen törene Kılıçdaroğlu'nun yanında TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP'li milletvekilleri ve eski bakanlar katıldı. Tören alanına geldiği sırada Kılıçdaroğlu lehine slogan atan bir kişi, güvenlik güçleri tarafında uyarıldı. Kılıçdaroğlu, Amiklioğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun cenazesi, Bilkent Ahmet Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek.
51'inci hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan, 19'uncu Dönem Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu için düzenlenen törene Kılıçdaroğlu'nun yanında TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP'li milletvekilleri ve eski bakanlar katıldı. Tören alanına geldiği sırada Kılıçdaroğlu lehine slogan atan bir kişi, güvenlik güçleri tarafında uyarıldı. Kılıçdaroğlu, Amiklioğlu'nun yakınlarına başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun cenazesi, Bilkent Ahmet Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından toprağa verilecek.
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