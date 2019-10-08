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Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki
VATAN Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde...
POLİTİKA 08.10.2019, 17:01
VATAN Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'ABD bu haritaya gömüldü' yazılı pankartlar ile Türk bayrakları taşıyan grup, 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi', 'Titre Trump, Türk ordusu geliyor', 'Zafer savaşan Mehmetçik'in olacak' sloganları attı.
Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Fırat'ın doğusuna olası operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Reyhan, "Türkiye'mizin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afalladı ve operasyondan vazgeçirmek için her yolu deniyorlar" dedi. Grup, daha sonra sloganları atarak, olaysız dağıldı.
Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'ABD bu haritaya gömüldü' yazılı pankartlar ile Türk bayrakları taşıyan grup, 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi', 'Titre Trump, Türk ordusu geliyor', 'Zafer savaşan Mehmetçik'in olacak' sloganları attı.
Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Fırat'ın doğusuna olası operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Reyhan, "Türkiye'mizin Fırat’ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afalladı ve operasyondan vazgeçirmek için her yolu deniyorlar" dedi. Grup, daha sonra sloganları atarak, olaysız dağıldı.
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