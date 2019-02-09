Vatan Partisi İzmir'de 27 ilçede adaylarını açıkladı

VATAN Partisi, İzmir'in 30 ilçesinden 27'sindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Şimdi hepimiz çizmelerimizi giyeceğiz ve alana çıkacağız. Vatan Partililer için görevden kaçmak yoktur, işimiz zor ama koşullar uygun. Vatan Partisi milletimiz ve yerel yönetimlerimizin kurtuluşu için çalışmaya hazırdır" dedi.

Vatan Partisi İzmir aday tanıtım toplantısı Kültürpark'taki Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Aday tanıtım törenine, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, 27 ilçenin belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, Ödemiş, Menderes ve Bergama haricinde 27 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı. Ödemiş, Menderes ve Bergama için aday belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Toplantıda konuşma yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Şimdi hepimiz çizmelerimizi giyeceğiz ve alana çıkacağız. Vatan Partililer için görevden kaçmak yoktur, işimiz zor ama koşullar uygun. Vatan Partisi milletimiz ve yerel yönetimlerimizin kurtuluşu için çalışmaya hazırdır" dedi. Türkiye'nin emperyalizmin gerilediği bir dönemi yaşadığını belirten Reyhan, "15 Temmuz darbe girişimini bastıran Türkiye, FETÖ zehrini kustu, bağırsaklarını temizledi. Bununla birlikte 80'lerden bu yana uygulanan dış alıma bağımlı ekonomik model yüzünden ülkemiz ekonomisi dış tehditlere açık hale geldi. Ekonomimiz maalesef üreten, kendi kendine yeten organik bir ekonomi olmaktan uzaktır ve bütünüyle dışa bağımlı hale gelmiştir. Böyle bir süreçte Türkiye yerel yönetim seçimlerine girmektedir. Partimizin çabası olmasa Türkiye Ergenekon'dan çıkamazdı. Türk ordusu Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadele yürütemezdi. İşte biz tarihi değiştiren bir partinin mensuplarının sahip olması gereken özgüvenle yerel seçimlere giriyoruz. İki ittifak da Türkiye'ye çözüm sunamamaktadır. Millete güven vermeyen yapıyla karşı karşıyayız. Vatan Partisi bu milleti seçeneksiz bırakmayacaktır. İzmir'i bu iki 'olmayan seçenekten' Vatan Partisi kurtaracaktır. Yerel yönetimlerde rantçılığın, soygunculuğun, doğa düşmanlığının olmadığı belediyecilik anlayışını Vatan Partisi gösterecektir. Bizim partimizde tereddütler, şüpheler yoktur, sokak sokak gezerek gerçeği halka söyler ve üzerimize düşeni yaparız. Yerel seçimler partimize yerelleşmek için önemli bir fırsat sunmaktadır" diye konuştu.

'İZMİR BİZİ BEKLİYOR'

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın halkı temsil etmediğini iddia eden Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu ise "Atatürk, ekonomisi çökmüş, her şeyi ithal eden bir ülkeyi üreten bir ülke haline getirmiştir. Bizler de, rant ekonomisi temelli düzenlenen her türlü projeyi altüst edeceğiz. Bizi halkımız ortaya çıkaracak. Tüm İzmir, tüm vatanımız bizleri bekliyor. AVM'lerin kent merkezlerine yapılmasını önleyeceğiz. Su, ticari meta olmaktan kurtarılacak. Kullanma ve içme sularına kâr amacı gütmeden yalnızca maliyetini yansıtacağız. Yüzde 30 suyumuz boşuna gidiyor ve insanlarımız boşuna para veriyor. Depremden etkilenmeyen su tesislerini oluşturacağız. İzmir, havası en kirli kentlerin başında geliyor. Az oksijen alıyoruz, çok sık gribe yakalanıyoruz. Kentin soluk alıp vermesini engelleyen AVM'ler, yapılandırmalar var, bunların önüne geçeceğiz. Biz Büyükşehir olarak uçucu madde bağımlısı çocuklar için bir tedavi merkezi açacağız. Engelliler için Engelli Daire Başkanlığı oluşturup, engellilerin tüm sorunlarına çözüm getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından partinin ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

VATAN PARTİSİ'NİN 27 İLÇEDEKİ ADAYLARI

Karabağlar'da Abdullah Karşılayan, Kemalpaşa'da Hasan Ali Karşılayan, Menemen'de Baittin Erbey, Konak'ta Bülent Karagöz, Bornova'da Cengiz Çakır, Narlıdere'de Gazi Kendigelen, Gaziemir'de Cumhur Işık Atabay, Foça'da Esin Hatırlı, Çiğli'de Bülent Şahin, Aliağa'da Hasan Şahin, Balçova'da Necati Ağralı, Bayındır'da İsmail Babahan, Bayraklı'da Hasan Atilla Türköz, Beydağ'da Hüseyin Çakıcı, Buca'da İsa Şenol, Çeşme'de Hasan Ortabaş, Dikili'de Mehmet Albayrak, Güzelbahçe'de Cengiz Erşen, Karaburun'da Orhan Bulunmaz, Karşıyaka'da Cem Zeren, Kınık'ta Sefa Köken, Kiraz'da Meltem Ayvalı, Seferihisar'da Veli Bozkaya, Selçuk'ta Levent Özciğer, Tire'de Nevin Odabaş, Torbalı'da Muzaffer Yıldırımer ve Urla'da Cenap Yener.



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