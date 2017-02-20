Vatan Partisi 'Hayır' diyecek

VATAN Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, referandumda hayır diyeceklerini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin il binasında partililerle buluştu. Genel Başkan Yardımcısı referandum sürecini değerlendirerek hayır oyu kullanacaklarını söyledi. Gültekin Cumhurbaşkanlığı sisteminin ABD’nin bir projesi olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

"Türkiye, bugün ABD tarafından kendisine kurulan tuzak içinde çırpınmaya başlamıştır. Başkanlık Sistemi bir ABD tuzağıdır. Daha bugünden devletin en yetkili isimleri milletin en az yarısını terörist olmakla, teröre destek vermekle suçlamaya başladı. Bundan daha tehlikeli bir bölücülük olabilir mi? ABD, 1980’lerden itibaren her vesileyle Türkiye için Başkanlık Sistemini önerdi. Turgut Özal, Tansu Çiller ve başından beri AKP tarafından dillendirilen Başkanlık Sisteminin, ABD tarafından telkin edildiği bilinen bir gerçektir. Bölünme ve iç çatışma nedeni Türkiye bugün ABD ile savaş sahasında karşı karşıya gelmiştir. Suriye’de PKK bölgelerinde 6 askeri üs kurmuştur. PKK’ya zırhlı araç ve tanklara karşı kullanılan ağır silahlar vermeye başlamıştır. ABD’nin bugün için stratejik hedefi PKK’yı kullanarak Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e bir terör koridoru açmaktır. Buna engel olabilecek en büyük güç olan Türkiye’nin içten karışması bu hedefe ulaşabilmesinin tek yoludur."

Hayır diyenleri teröristlerle yan yana düşmekle suçlayanlara söylemek istediklerini belirten Gültekin cümlelerine şöyle devam etti:

"Abdullah Öcalan’ı yargılayan ve idama mahkum eden hakim sayın Turgut Okyay ‘Hayır’ diyor. Turgut Okyay mı teröristlerden yana? Abdullah Öcalan’ı yargılayan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ‘Hayır’ diyor. Hasan Atilla Uğur mu teröristlerden yana? Kardak kayalarına Türk bayrağını çeken Emekli Albay Ali Türkşen ‘Hayır’ diyor. Vatanı savunmak için hayatını ortaya koyan kişiler mi teröristlerden yana oluyor? Daha yakın zamanda birileri FETÖ ile beraber memleketi koalisyon ortağı gibi yönetirken, veya PKK ile açılım masasında oturan oturup açılım görüşmeleri yaparken, bu terör örgütleri karşı bedel ödeyerek mücadele eden Vatan Partisi ‘Hayır’ diyor. Türkiye’de hiç kimse Vatan Partisini terörle ve teröristlerle yan yana gösteremez hiçbir vicdan bunu kabul etmez. Şimdi bu tablo herkesin gözünün önündeyken ‘Hayır’ diyenleri, üstelik en sağdan en sola milletimizin bütün kesimlerini ‘Hayır’ da birleşen kesimlerini terörle yan yana göstermek, teröristler yan yana göstermek gerçeklerle savaşmaktır. Milletimiz bunu görüyor ve bunun taktirini yapıyor. Asılsız suçlamalarla halkı aldatabileceklerini düşünenlerde 16 Nisan günü milletimizden gereken cevabı alacaklardır."



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