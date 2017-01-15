Vatan Partili Uğur: Savaş ortamında referandum mu olur?

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, partisinin düzenlediği 'Vatan Savaşından Milli Hükümete' programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur, Türkiye'nin savaş ortamında olduğunu ve Başkanlık için referandumun gerçekleşeceğine inanmadığını söyledi.

Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda partililerle bir araya gelen emekli albay Uğur, savaş ortamında referandumun söz konusu olamayacağına vurgu yaptı. Yaşanılan süreci ikinci kalkışma girişimi olarak değerlendiren Uğur, "İkinci kalkışma girişiminden kastımız, Beşitaş'ta patlayan bomba, Reina'ya yapılan saldırı, toplumu germek için yapılan meclis görüşmeleridir. Biz 2'nci Dünya savaşı veriyoruz, polis ve askerimiz canını veriyor, Meclis'te millet yumruklarla birbirine giriyor. Bu Meclis milletin değil mi? Sırası mı bu işlerin. Bir kez Mecliste Kıbrıs meselesi, El Bab operasyonu konuşulmuyor. Başkanlıkla uğraşıyoruz. Bence bu işler referanduma gitmeyecek. Mesele Meclis'teki 330 meselesi değil. Oradaki arkadaşlarımızın yüzde 90'ının vatansever olduğunu düşünüyorum. Savaş ortamında referandum olur mu? Savaş koşulları bu, boru değil" dedi.

FETÖ- PKK ORTAKLIĞI

Terör örgütü liderleri Abdullah Öcalan ile Fetullah Gülen'in fotoğraflarını partililere gösteren Uğur, şunları söyledi:

"Bu iki sevimsizi göz zevkiniz bozulsun diye koymadım. 15 Temmuz öncesi her yerde, daha önce 8 aylık sürede sorgulama bana nasip olan bu namussuz ile FETÖ iş birliği içinde demiştik. Amerika ikisini de kullanıyor. Amaç Türk birliğini, vatanını bölüp parçalamak. 15 Temmuz'dan 1 yıl önce Abdullah Öcalan denen terörist başı, İmralı notları diye bir kitap çıkardı. Bu kitabın 41'nci sayfasında, Selahattin Demirtaş denilen sazcı, kendi başkanına 'Başkanım cemaat bizimle görüşmek istiyor. Emriniz nedir?' diyor. Öcalan'ın verdiği cevap, 'Fethullah Gülen hoca efendiyi en iyi ben anlarım. Onlar bizim Ortadoğu, Güneydoğu Anadolu'da stratejik ortağımız. Siz Amerika'ya gidin onlar size gelsin. Çok yakın ilişkiler kurun' diyor. Bunlar kayıtta var. Zannediyor musunuz ki, Amerika ile birlikte 500 milyar dolara hükmeden bir terör örgütü, sadece himmet parası ve kurban derisiyle bunu sağlayabilir mi? Her türlü melanet kaçakçılığın içinde PKK ile ortak, bu örgüttür. Amerika'nın içinde olmadığı, desteklemediği melanet bir örgüt maalesef yoktur. 16 Temmuz gecesi, Avrupa'daki kripto bir Fetöcü Kandil'i arıyor. Şerefsiz, Cemil Bayık'a, 'Bizim elimizi güçlendirecek eylemler yapın. Yakın yıkın' diyor. Cemil Bayık'ın verdiği cevap enteresan. 'Farkındaysanız bir haftadır eylem yapmıyoruz' diyor. Evet yapmadılar. Türkiye işgal edilecekti arkadaşlar."

FOTOĞRAFLI