Van'da Ak Parti'nin 169 aday adayı esnafı ziyaret etti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberinde bulunan milletvekili aday adayları kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Ak Parti'nin Van milletvekili aday adayları, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri için çalışmalarına başladı. Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile biraraya gelen 169 aday adayı, gruplar halinde kent merkezinde bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafa ve vatandaşlara kendilerini tanıtan aday adayları, destek istedi.

Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, esnaf ziyaretinin aday adayları arasında birlik ve beraberlik ruhunu gösterdiğini belirterek, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığ ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri arifesindeyiz. Seçimlere kısa bir süre kaldı. Türkiye'de yapılan seçim çalışmaları Van'da da yapılıyor. Cumartesi günü aday adaylarımızın temayül yoklaması gerçekleştirildi. 169 aday adayımız var. Bizim teşkilatımızın nezdinde 1 ile 169'uncusu arasında hiçbir fark yok. Hepsi bizim kıymetli adaylarımızdır. Hepsi kendi içerisinde bir değerdir. Temayülün ardından aday adaylarımız 9 ilçemizi ziyaret ederek hem kendilerini tanıttılar hem de Ak Parti aday adaylarının birlik ve beraberlik ruhu için bir çalışma sergilediler. Bu hafta içerisinde Ankara'da aday adayları için mülakatlar gerçekleştirilecek. Biz de bunun öncesinde Van'da 169 aday adayımız ve teşkilatlarımız ile beraber şehrin ana arterlerinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. 24 Haziran seçimlerinin rüzgarını estirmeye çalışıyoruz. Seçim çalışmaları için startımızı verdik" dedi.



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