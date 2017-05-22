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Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili flaş açıklama

ANKARA Valisi Ercan Topaca, Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili...

Vali Topaca'dan öldürülen 2 teröristle ilgili flaş açıklama

 ANKARA Valisi Ercan Topaca, Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ'lı teröristle ilgili yaptığı açıklamada, "Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. AK Parti Kongresi'nde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz" dedi.

 Ankara Valisi Topaca, düzenlediği basın toplantısında, başkentteki operasyonda öldürülen 2 DEAŞ terör örgütü üyesinin hedefinin, AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi olduğunu açıkladı.

Teröristlerin eylem hazırlığında olduğuna dair krokilerin ele geçirildiğini belirten Vali Topaca, "Bu kişiler üzerinde yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğu tespit ettik. Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman niyetlerinin hiç de iyi olmadığını anlıyoruz. Ses getirecek, ülkede kaos oluşturacak bir eylem yapmak istediklerini, planladıklarını bu krokilerden alıyoruz. AK Parti Kongresi'nde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz. Vaktinde müdahaleyle böyle bir fırsatı bulamadılar" diye konuştu.

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