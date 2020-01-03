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Urla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendi

İZMİR'de, Urla eski belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can'ın belediye meclisi toplantısını yapmayacağının öğrenilmesi üzerine,...

POLİTİKA 03.01.2020, 18:19
Urla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendi
İZMİR'de, Urla eski belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can'ın belediye meclisi toplantısını yapmayacağının öğrenilmesi üzerine, CHP Grubu halka açık toplantı düzenledi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantıda, belediye meclisinin her ay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da desteği ile toplanacağını ve halk meclisi kurulacağı açıklandı.
Urla Belediyesi'nin eski belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un geçen 17 Aralık'ta FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Urla Kaymakamı Önder Can'ın, belediye meclisi toplantısını yapmayacağı öğrenildi. CHP Grubu, meclis toplantısının yapılmaması üzerine, grup toplantısını halka açık olarak düzenleme kararı aldı. Urla'daki Esopark'ta yapılan toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbay, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Urla halkı katıldı.
'DEMOKRASİYE DARBE VURULMASINA KARŞIYIZ'
Açılış konuşmasına başlayan CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur, "31 Mart yerel seçimlerinde demokrasiye inanan her yurttaş gibi oylarımızı kullandık. Hak, hukuk, adalet için yollara düştük. Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yolları aştık. Bugün belediye başkanımız Burak Oğuz görevden uzaklaştırılmış durumda. Bir yargı kararı olmamasına rağmen cezaevine konulmuştur hukuki süreci devam etmektedir. Peki, ne oluyor da seçmenin iradesi yok sayılıyor? Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinden alınmış olmasına karşıyız. Meclisimizin çalıştırılmamasına karşıyız" dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise konuşmasında şunları söyledi:
"Kamu görevi gören bir kişi, Urla'da rekor oyla seçilmiş bir kişi savcılıktan aranıyor. İfadeniz var deniyor ve avukatıyla birlikte girmiş olduğu adliyeden tutuklanarak çıkıyor. Kaçma delilleri, karartma şüphesi yok, ancak her ne hikmetse ilgili mercilerce tutuklama kararı veriliyor. Biz belediye başkanımızın bu süreçten aklanarak çıkacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Suçlama, belediye başkanı seçilmeden önceki döneme ilişkin. Somut olarak terör örgütüne yardım yataklık gibi bir suçlama yok. Belediye ile ilgili herhangi bir suçlama yok. O halde yasaya göre kayyum atanması hukuken ve fiilen mümkün değil. 25 tane meclis üyesi var. 20'si CHP'den seçilmiş, 5i farklı partilerden seçilmiş. 'Meclisi rafa kaldırdım' diyorlar, 'Ortak akla ihtiyacım yok, demokrasiye ihtiyacım yok, en iyi ben bilir, ben yaparım' diyorlar. Biz bu uygulamaya karşı demokratik kurallar çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz Urlalıların gözü kulağı, eli kolu ve sesi olmaya devam edecekler. Sorunlara çözüm üretmeye devam edecekler."
'HALK MECLİSİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'
Demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerde sunulmamış olduğunu, insanların demokrasi için hep kavga etmek, savaş vermek zorunda kalmış olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu:
"Urla halkının oylarıyla seçilmiş meclis iradesi yok sayılamaz. Onun için ben analarının ak sütü gibi helal oylarla seçilmiş meclisimizle her ay meclis toplantısını yapmayı sürdüreceğiz. Ben de katılacağım. Urla'nın sorunlarını, taleplerini büyükşehir belediyesi olarak elimizden geldiğince dinleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Urla belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyor idiyse, öyle çalışmaya devam edecek. Nerede problem var tespit edecek. Urlalı vatandaşlar, gönüllüler, meclis üyelerine destek verecek ve yol gösterecekler, taleplerini iletecekler. Biz de düzenli olarak meclisle beraber toplanacağız, projeleri konuşup sürdüreceğiz. Tek farklılık, vatandaşlarımızın, meclisimize sahip çıkmasını, yol göstermesini, rehberlik etmesini istiyoruz. Belediye bürokrasisinin boşluğunu halktan alacaklar. Böylece halk meclisini hayata geçirmiş olacağız."
Soyer, "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş başkanınız olacak. Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi.
GERİLİM YÜKSELDİ
Salonda yer yer gerilimler yaşanırken bazı partililer genel merkezin geç refleks gösterdiği yönünde çıkışlarda bulundu. Bir kısım partili ise adaylık belirleme sürecine tepki gösterdi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Burası mahkeme değil" diyerek cevap verdi. Araya giren Başkan Yücel, "Siyasilerle ilgili adaylık dönemlerinde bir takım suçlama, söylenti olabilir. Bizim elimize herhangi bir belge ulaşmadı. Masumiyet karinesi var. Biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Şu an davası dahi açılmayan, hakkında iddianame bile düzenlenmeyen bir kişi için bu yorumların yapılması doğru değil. Bu toplantıyı düzenlemedi temel amacımız kayyuma karşı Urlalılarla birlikte mücadele etmektir" dedi.

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