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Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı

Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan deneyimli siyasetçi Yaşar Okuyan bugün rozet takarak CHP'ye katıldı.

Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı

 Okuyan CHP grup toplantısında rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, “40 yıl öncesinde kalmış sağ sol meselesini yeniden gündeme getirme çabası var. Belli merkezlerden iktidar ve yandaşları 40 sene öncesinin olaylarını kaşımak istiyorlar. Bu oyunu bozmak zamanıdır. Bu yüzden Atatürk'ün partisine, Mustafa Kemal'in partisine geldik” diye konuştu.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Aslen Büyükköy, Çayeli, Rize’den Yalova’ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Bir dönem gazetecilik yaptı ve İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yalova’nın il olmasından sonra 20. Dönem’de Yalova milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aktif siyasete 1970’li yılların başında MHP’de başladı. İlginç bir nokta, aynı dönemde kardeşi Arif Okuyan’ın TKP’li olması, parti organlarından Ürün dergisinin sahibi olması ve parti politikası gereği CHP’ye girmesidir. ‘Faşist bir ağabeyim olduğu için utanıyorum’ açıklamaları yapan Arif Okuyan, bu nedenle soyadını da (Ekim Devrimi’ne gönderme yapacak şekilde) değiştirmiş, Arif Ekim olmuştur.

Yaşar Okuyan, Mesut Yılmaz'ın ANAP liderliğine seçilmesinden sonra bu partiden Meclis’e girdi. ANAP’ta sürekli Ülkücü geçmişiyle anıldı. Eski ocağını rencide etmemeye, ancak ANAP’lı kimliğini vurgulamaya özen gösterdi. Özgeçmişinde MHP yıllarını gazetecilik yaptığı dönem olarak tarif etti. Okuyan, Mesut Yılmaz’la ters düşünce bakanlık görevi ile ANAP’tan ayrıldı.

ANAP’tan istifa etmesinin ardından önce eski partisi MHP’ye girdi ve çıktı. Kasım 2004’te Ankara kulislerinde yeni parti kuracağı söylentileri dolaşırken sürpriz yaparak, 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi’nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de ‘yeşil zemin üzerinde güneş' oldu. Böylece 5 yıl içinde 6 genel başkan (sırasıyla Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Mehmet Ali Bayar, Yılmaz Hastürk, Sema Küçüksöz ve Önder Günay) değiştirmiş bulunan DTP tarihe karışmış oldu.

2007 yılında düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri’ne katıldı.

2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi’ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi’ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

İşçi Partisi’nin 15 Şubat 2015 tarihinde yapılan kongresinde kurulan Vatan Partisi’nde genel başkan yardımcılığına getirildi. 2018 yılında görevinden ayrıldı. 2019 yılında CHP’ye katıldı.

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