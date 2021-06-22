Ümit Özdağ, Parti kuracağı tarihi açıkladı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin tarihini açıkladı.

İYİ Parti'den ihraç edilmesi kararı, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce iptal edilmesi ardından partiden istifa eden Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'den ayrılan bir diğer isim Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un eşlik ettiği Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kuracaklarını belirtti.

Özdağ, şunları söyledi:

"19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ayyıldız Hareketi olarak, 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950'nci yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99'uncu yıl dönümünde, Allah'ın izni ve yardımı ile 'gelecek bin yılda da buradayız' diyerek partimizi kuracağız. Ayyıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor. Ayyıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri 'bilim', 'birlik', 'barış' ilkesi ile, 2017 kirli referandumu sonrasında tesis edilen saray rejiminin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar kurulmasını hedeflemektedir. Bazı partiler, kurulmadan kurucuları Washington'a gider icazet alır, bazıları Pensilvanya'dan icazet alır. Bazı partiler kurulmadan önce kurucu kadroları Brüksel’e gider destek ister. Biz yola Oğuz Han’ın başkentinden, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi'nden, Atatürk’ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz."

Gündeme dair açıklamalarda bulunan İstanbul Bağımsız milletvekili Özdağ, AKP’nin Saray rejimi ile birlikte Türkiye’de, Hindistan’daki kast sistemine benzer bir kast sistemi oluşturduğunu, bu sisteminde yandaş müteahhitlerin de Hindistan’daki racalar (derebeyler) gibi sistemin sınıfsal ayrımlarından istifade ettiklerini belirtti.

Özdağ, “Yandaş racalar (derebeyler), devlet ihalelerinin nerede ise tümünü almaktadır. Yandaş racalar, vergi aflarından istifade etmektedirler. AK Parti kast sisteminin mensubu olan ailelerin mensupları, birkaç işten maaş almaktadır. AK Parti’nin önde gelen mensuplarının dudak uçuklatan servetlerini yabancı basında çıkan haberlerden okuyoruz. Bu haberleri Türkçe tercüme ederek yayınlayan namuslu gazeteciler ile ilgili hakaret davaları açıyorlar.

AK Parti kast sisteminin mensubu olmayan hangi partiden olur ise olsun esnaf, memur, çiftçi, emekli, işsiz geniş halk kesimlerine ise adeta parya muamelesi yapılmaktadır. Büyük talanlardan arta kalan kırıntılar, sosyal yardım denilerek insanımıza verilmektedir. Korona salgınından en fazla etkilenenlerin başında esnafımız gelmektedir. Esnaf, enkazın altında kalan depremzedeler gibi ekonomik enkaz altından “kimse yok mu?” diye bağırmaktadır. Ve esnaf, çığlığına hiçbir cevap alamamaktadır. Yandaşlar doyarken Türk halkı açlıkla sınanıyor. Ve Erdoğan, muhalefete “biraz da siz doyurun açları” diye sesleniyor. Oysa Orhun Abideleri’nde yazdığı gibi Türk devlet başkanı “açları doyurur, yoksulları giydirir”. Erdoğan ise Suriyelileri doyuruyor ve giydiriyor.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL İÇİN YAPILMASI GEREKEN KANAL İSTANBUL DEĞİL İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLIKTIR.”

Ümit Özdağ, ” Haziran 2021’de ekonomistlerin Türk ekonomisinin tabutuna çakılacak son çivi olduğunu söyledikleri Kanal İstanbul’un inşaatına inadına başlanacakmış. Saray Rejiminin yaptığı en iyimser tahminlere göre Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden elde edilebilecek gelir, 25 yılda 6 milyar dolardır. Yine Saray Rejimi en iyimser tahminler ile Kanalın maliyetinin 20 milyar dolar olacağını ileri sürmektedir. Özetle, en iyi hesaplamalar ile bile Kanal, 75 yılda kendisini ödeyecektir. Oysa, Kanal İstanbul’un maliyeti gerçekçi rakamlar ile 60 milyar doların üzerindedir. Kanal İstanbul, Türk halkının omuzlarındaki borç yükünü ve hayat pahalılığını artıracaktır. Kanal İstanbul sonucunda Türkiye, Marmara Denizi, Türk halkı kaybedecek, AKP zenginleri, Katar şeyhi ve Arap zenginleri kazanacaktır. Yapılması gereken Kanal İstanbul değil, İstanbul depremine hazırlıktır.” dedi.

2018-2021 İNTİHARLAR LİSTESİNİ YAYINLADI

İstanbul Bağımsız Milletvekili Özdağ, esnafın koronavirüs ile mücadele sürecinde en fazla ihmal edilen kesim olduğuna vurgu yaparak Türkiye’de son 3 yılda ekonomik kriz nedeniyle gerçekleşen intiharları açıkladı.