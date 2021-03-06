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Ümit Özdağ'da parti kuruyor

Türkiye'de siyasi parti kuruluşları aralıksız devam ediyor. Yeni bir  parti de İYİ Parti'den önce ihraç edilen, mahkeme kararıyla döndükten sonra istifa eden Ümit Özdağ'dan geliyor.

POLİTİKA 06.03.2021, 21:08 Murat Aydın
Ümit Özdağ'da parti kuruyor

Türkiye'de siyasi parti kuruluşları aralıksız devam ediyor. Yeni bir  parti de İYİ Parti'den önce ihraç edilen, mahkeme kararıyla döndükten sonra istifa eden Ümit Özdağ'dan geliyor. Özdağ'da parti kurma çalışmalarını hızlandırdıklarını ve isminin de hazır olduğu vurgusunu yaptı.  İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti kurma çalışmalarında Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk'un da olduğu biliniyor. 

Kurucular kurulu için isim belirledikleri ve tüzük hazırlığının devem ettiği belirtilen yeni partinin Atatürk'ün Türk milliyetçiliği çizgisinde yer alacağı öğrenildi.

Türkiye’nin her yerinden isimlerin kurucular kurulunda yer alacağı ifade edilen partinin ülkenin milli ve manevi değerlerine saygılı bir siyasi hareket olacağı kaydedildi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlıklarıyla ilgili konuştu. Özdağ, "Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz" dedi.

Bu arada Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifasını değerlendirdi. "Galiba yeni dönemde CHP Muharrem İnce’nin, İYİ Parti Ümit Özdağ’ın ateş hattında olacak" diyen Selvi, Muharrem İnce'nin de Özdağ'ın da muhalefet tarzları itibarıyla 'tahrip gücü yüksek patlayıcı' gibi olduklarını söyledi.

"Her an dağarcıklarından yeni bir şey çıkarıp sarsıcı olabiliyorlar" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, 'Külliye’ye giden ismi biliyorum' deyince kıyamet kopmuştu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak bu ismi açıklamasını istemişti. Kılıçdaroğlu açıklamadı ama Muharrem İnce, 'Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak' derken manidar bir şekilde bıyık altından güldü."

İnce'nin partisini 23 Nisan, olmazsa 19 Mayıs'a yetiştirmeye çalıştığını ileri süren Selvi, "Ama Ümit Özdağ, partiyi daha erken kuracak gibi. Zaten Adana milletvekili İsmail Koncuk partinin kuruluş hazırlıklarını bir noktaya kadar getirdi" diye yazdı. Selvi, şu bilgileri verdi:

"Ümit Özdağ’la İYİ Parti’den istifasını açıkladığı basın toplantısından sonra konuştum. 'Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz' dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka 'milliyetçi' ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti."

'Atatürk çizgisinde bir milliyetçilik'

Özdağ'ın ayrıca "Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak. Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak" dediğini aktaran Selvi, yazısını şöyle noktaladı:

"Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak."

'Asla 'sarı muhalefet' olmayacağız'

Öte yandan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu. Özdağ ile birlikte hareket ettiklerini belirten Koncuk, "Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Görev talep eden arkadaşlarımız var. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor ve bir envanter oluşturuyoruz. Teklif götürdüklerimiz var. Bu şekilde teşkilat şemasını da önümüzdeki süreçte çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerine yönelik 'sarı muhalefet' eleştirisinde de bulunan Koncuk, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, 19 yıldır bu ülkeyi yönetme becerisini gösteremeyen siyasal iktidarı demokratik yolla bir türlü alt edemeyen 'sarı muhalefet' var. 'Parti içi demokrasi' demişler, sağlayamamışlar. Sürekli parti içi çekişmelerle uğraşmışlar. Biz, vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel alanda beklentilerine cevap verebilecek bir yapı oluşturacağız. Güçlü bir çıkış yapacağız. Problemlere çözüm önerileriyle çıkacağız, milletimizin huzuruna. Ama asla 'sarı muhalefet' olmayacağız."

#ÜmitÖzda #YeniParti
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