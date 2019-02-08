Ulusoy'dan Avcılar Yeşilkent’e 2 okul ve kültür merkezi müjdesi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim gezilerine Yeşilkent mahallesi ile devam etti. 'Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için tüm olanakları kullanacağım' diyen Ulusoy, “Bizim koltuğumuz olmayacak, bizim yerimiz mahallerimiz” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Yeşilkent mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların soru ve sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için elimden gelen tüm imkânları kullanacağım. Dersime iyi çalışıyorum. Avcılar'ı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Vatandaş ne isterse o olacak. Ben koltuk istemiyorum. Benim yerim “mahalle”de olacak. Hep birlikte olacağız” dedi.

YEŞİLKENT’TEKİ GENÇLER İÇİN İSTİHDAM OLANAĞI

Yeşilkent mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ulusoy, “Avcılar'ın en büyük dertlerinden birisi de maalesef Yeşilkent Mahallesi'nde gençlerimizin yaşadığı sorunlar. Bu sorunları biliyoruz. Belediye başkanı olduğumda bu sorunu kökünden kazıyacağım. Kültür merkezimizi inşa edip gençlerimizi o illetten kurtaracağım. Gençlerimizi kültür merkezimizde eğitim olanağı sağlayacağız. Onlar için istihdam alanları oluşturacağız. Donanımlı hale gelmelerini sağlayıp iş bulmaları için yardımcı olacağız” sözünü verdi.

SEÇİMDEN ÖNCE 2 OKUL AÇILACAK, KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

Ulusoy, kültür merkeziyle birlikte 2 okul açacaklarını da belirtti. Ulusoy, “Yeşilkent'imizi imarını vereceğim. Sizlere söz veriyorum. Yeşilkent, yeşil olacak. Seçim'den önce iki okulun temelini atıyoruz. Biz böyle çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık ocaklarının hali içler acısı. Niye? Çünkü misyon ve vizyon yok. Bizim mantalitemiz net, Avcılar'ımızı 20 yıllık hastalığından kurtaracağız” dedi.

HİZMET İYİ OLSAYDI KESİNLİKLE ADAY OLMAZDIM

Vatandaştan yetki istediğini dile getiren Ulusoy, seçilmesi durumunda herkesin pozitif etkiyi hemen göreceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avcılar huzura ve refaha kavuşsun istiyoruz. Üzülerek söylüyorum, Avcılar maalesef mevcut yönetimle ‘hasta’ oldu, durumu her an kötüleşiyor. Sevdamız olan Avcılar’ı ‘hasta’lıktan kurtarıp iyileştirelim istiyoruz. Çok samimi bir şey söylemek istiyorum. Şu anki hizmet iyi olsaydı kesinlikle aday olmazdım.”

20 YILDIR AYNI ZİHNİYETLE YÖNETİLEN AVCILAR’IN DURUMU ORTADA

2 tarafı göl olan, mükemmel bir konuma hâkim Avcılar’ın 5 yıl daha kan kaybetmesini istemediğini ifade eden Ulusoy, “Avcılar'ın marka değerini artırmak istiyoruz. 20 yıldır burayı aynı zihniyet yönetiyor. Avcılar'ın hâli ortada. Hizmet değil, hezimet görüyoruz. 60'a yakın projemiz var. Her mahalle için farklı projeler üzerinde çalıştık. Her projemizin içinde yeşil ve mavi olacak” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ULUSOY HAKKINDA

1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009–2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti. 2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Avcılar ilçesinden Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan İbrahim Ulusoy, iki çocuk babasıdır.