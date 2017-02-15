Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Uluslararası Parlamenterler Birliği, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmek için talepte bulundu

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Uluslararası Parlametreler Birliği'nin (IPU) cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerini ziyaret etmek için heyet göndereceğini açıkladı. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar...

Uluslararası Parlamenterler Birliği, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmek için talepte bulundu

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Uluslararası Parlametreler Birliği'nin (IPU) cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerini ziyaret etmek için heyet göndereceğini açıkladı.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, parlametonda düzenlediği basın toplatısında cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demiştaş ile Figen Yüksekdağ ve HDP'li milletvekillerine tecrit politikaları uygulandığını savundu. Avrupa Sosyal Demkrat Partisi Başkanı ve Alman Sol Parti Başkanı ile Avrupa'dan çok sayıda heyetin HDP(li vekilleri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvurduğunu ancak olumlu yada olumsuz herhangi bir cevap alamadıklarını kaydeden Özsoy "Bu çirkin ve keyfi bir durum. Adalet Bakanlığını adil olmaya davet ediyoruz. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Avrupa İşkence İzleme Komitesine Edirne'de cezaevinden acele posta ile bir mektup gönderiyor, kendi durumunun değil ama Kocaeli ve Silivri'deki vekillerin durumunu yazıyor detaylı şekilde, fakat mektup 15 Aralık'ta idareye veriliyor. Aradan iki ay geçti ve bir türlü adresine ulaşamıyor. HDP'ye yönelik çirkin ve gayri adil tutumun sonlandırılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de şu an da HDP'li vekillerle dayanışma içinde olan 400'den fazla Avrupalı parlamenter var. Bir nevi Birleşmiş Milletler'in parlamentosu olan Uluslararası Parlamenter Birliği Türkiye'de vekillerimizin durumunu öğrenmek için cezaevlerinde özel bir delegasyon gönderme kararı aldı. Bu delegasyonla cezvevleri üzerinde uygulanan bu tecrit politikası kırılmış, Türkiye'de bu ayıptan kurtulmuş olur." diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.