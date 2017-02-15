Uluslararası Parlamenterler Birliği, cezaevindeki HDP'lileri ziyaret etmek için talepte bulundu

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Uluslararası Parlametreler Birliği'nin (IPU) cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerini ziyaret etmek için heyet göndereceğini açıkladı.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, parlametonda düzenlediği basın toplatısında cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demiştaş ile Figen Yüksekdağ ve HDP'li milletvekillerine tecrit politikaları uygulandığını savundu. Avrupa Sosyal Demkrat Partisi Başkanı ve Alman Sol Parti Başkanı ile Avrupa'dan çok sayıda heyetin HDP(li vekilleri ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvurduğunu ancak olumlu yada olumsuz herhangi bir cevap alamadıklarını kaydeden Özsoy "Bu çirkin ve keyfi bir durum. Adalet Bakanlığını adil olmaya davet ediyoruz. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Avrupa İşkence İzleme Komitesine Edirne'de cezaevinden acele posta ile bir mektup gönderiyor, kendi durumunun değil ama Kocaeli ve Silivri'deki vekillerin durumunu yazıyor detaylı şekilde, fakat mektup 15 Aralık'ta idareye veriliyor. Aradan iki ay geçti ve bir türlü adresine ulaşamıyor. HDP'ye yönelik çirkin ve gayri adil tutumun sonlandırılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de şu an da HDP'li vekillerle dayanışma içinde olan 400'den fazla Avrupalı parlamenter var. Bir nevi Birleşmiş Milletler'in parlamentosu olan Uluslararası Parlamenter Birliği Türkiye'de vekillerimizin durumunu öğrenmek için cezaevlerinde özel bir delegasyon gönderme kararı aldı. Bu delegasyonla cezvevleri üzerinde uygulanan bu tecrit politikası kırılmış, Türkiye'de bu ayıptan kurtulmuş olur." diye konuştu.