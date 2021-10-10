Ülkeyi ‘Squid Game Oyunu’na çevirdiler; Fındıkta 27 lira tavan mı taban fiyat mı?

Partisinin Trabzon il kongresine katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin ve Diyanet’in son politikalarını son dönemlerin dünyaca popüler dizisi Squid Game’ye benzetti.



Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP) il kongreleri devam ediyor.

Trabzon il kongresinde Nihat Hekimoğlu yeniden başkan seçildi.

Kongrenin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı.

BTP lideri büyük bir coşkuyla karşılandığı kongredeki konuşmasında ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.



Fındık gerçeğini anlattı



Fındık konusuna değinen Hüseyin Baş, “Atatürk FİSKOBİRLİK'i kurmuş ve biz işletmeye başlamışız. İki binli yıllara gelinceye kadar iyi kötü bu şehrin ve bu bölgenin ekonomisini FİSKOBİRLİK ayakta tutmuş. Sonra bu FİSKOBİRLİK'i işlevsiz hale getirmişler. FİSKOBİRLİK'ten sonra Trabzon'daki en büyük fındık alıcısı firmayı, İtalyan çikolata devi firma tehdit ediyor, fabrikasını satın alıyor. Bugün 2021 yılının Ekim ayındayız, fındığa 27 lira diye fiyat açıkladılar. Fındığını satmaya gidiyorsun 21-22 lira. Niye? Bugün açıklanan fındık fiyatı tavan fiyat, yani fındık en az 27 lira olur demiyor, en çok 27 lira olur diyor. Biz Milli Ekonomi Modeli’ni anlatıyoruz adam bize serbest piyasa vs. diyor. Serbest piyasa diyorsan serbest piyasada tavan fiyat mı olur. Bugün hükümetin açıkladığı fiyat tavan fiyat.” dedi.



“Fındığı pazarda çöp haline getirmeyeceğiz”



Parti programında fındığa yer veren tek partinin Bağımsız Türkiye Partisi olduğunu ifade eden Hüseyin Baş, “Fındık politikası geliştirmiş tek siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum; bizim dönemimizde fındığın taban fiyatı olacak. Senin ürettiğin fındığı en az alabileceğin fiyatı açıklayacağım. 27 lira deyip propaganda yaparak milletin fındığını 22 liraya çarşıda, pazarda çöp haline getirtmeyeceğiz.” Şeklinde konuştu.



“Squid Game örneği”



Konuşmasında son dönemlerin meşhur dizilerinden Squid Game’den de örnek veren BTP lideri, ülkenin halini bu oyundaki duruma benzetti.

Hüseyin Baş şunları söyledi; “ Squid Game diye bir dizi var. Niye diziyi söyledim. Öyle bir toplumsal anlayış oturttular ki; bu dizi, oyunlar oynayarak hayatta kalmaya çalışan insanları anlatıyor. Hayatta kalan para alacak. Oyunun içinde de bir karakter var. Bu karakter aslında oyunun kurucusu. Bütün olayı organize eden bu adam ama 468 katılımcı var, hiçbiri bu adamın bu oyunun kurucusu olduğunu bilmiyor. Oyunda başarısız olan öldürülüyor ama o adama hiçbir şey olmuyor. Yani senin hayatta kalmak için bir dünya adım atman lazım, ama o şahsın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ülke de bu noktada.”



Diyanet İşleri Başkanı’na dikkat çekici eleştiri



Trabzon’daki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı’nın tartışma konusu olan adımlarını da Squid Game’deki tablo ile karşılaştıran BTP lideri, “Ülkemizde en son tartışılan fetva neydi? Günaydın mı, selamün aleyküm mü? Yahu ikisini de bir arada deriz olur biter. Bizim Müslüman olmamız için bu kadar hassas davranmamız gerekiyor, ama onların Müslüman olması için 'Müslümanım' demeleri yetiyor. ” diye konuştu.



“Diyanet’in başına Hacı Bektaş Dergahı’ndan birini getirebiliriz”



Konuşmasında, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başına Alevi birisi getirilsin’ şeklindeki sözlerini de hatırlatan Hüseyin Baş şu örneği verdi; “Atatürk Cumhuriyeti kurma kararını Hacı Bektaş Dergahı’nda alıyor. Bunu babam Prof. Dr. Haydar Baş anlatınca ben düşündüm ve dedim ki, 'Hacı Bektaş Dergahı'ndan böyle hayırlı kararlar çıkıyorsa Diyanet'in başına da bu dergahtan birini getirebiliriz.’ Diyanet'in başında bugün nasıl bir başkanımız var? İslam üzerine tezi yok başkanımızın ama Yahudiliği araştırmış, Hristiyanlığı araştırmış gelmiş Müslümanları yönetiyor. Yüce, derin bilgileri mutlaka vardır ama az önce söylediğim gibi bir kardeşimizi Diyanet'in başına getirsek bu ülkeye ne zararı olur? Bakın bu bir metafor. Bu bir büyük değişimin, anlayışın metaforu. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Böldüler, parçaladılar, düşman ettiler, herkesi ötekileştirdiler.”



“BTP Türkiye’nin köprüden önceki son çıkışıdır”



BTP Trabzon il kongresinde, “ÖTV'yi kaldıracağız, emekliliği maksimum 55 yaşına düşüreceğiz ve herkesi ev sahibi yapacağız dedim. Bütün siyasiler peşimize takıldı onlarda aynı şeyi söylüyor.” İfadelerini de kullanan Hüseyin Baş; “Bunlar bizim sözlerimizi, Prof. Dr. Haydar Baş'ın sözlerini taklit ederler bunun önüne geçemeyiz ama iki şey taklit edilemez. Bir zeka, iki cesaret... Bunlar bizim zekamızı ve cesaretimizi asla taklit edemezler. Hodri meydan diyorum; benim gibi ABD'ye kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi terör gruplarına kafa tutun, hodri meydan diyorum; benim gibi bu milletin geleceği için çalışın, hodri meydan diyorum. Bu ülkenin hiçbir siyasi oluşumla geleceği yoktur. Bu ülkenin tek bir şanşı vardır. Bağımsız Türkiye Partisi, bu ülkenin köprüden önceki son çıkışıdır. Fikrimiz var, idealimiz var, bizimle olacaksınız.” dedi.



Coşku zirve yaptı



Öte yandan BTP Trabzon il kongresinde coşku dolu anlar da yaşandı.

BTP lideri Hüseyin Baş, kongrede partililerle birlikte marşlar okudu.

Türk bayraklarını sallayarak söylenen marşlara eşlik eden BTP deri ve partililer kongreyi tm bir şölene çevirdiler.