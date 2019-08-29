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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile kente gelen Bakan Turhan'ı karşılayanlar arasında yer alan Mardin Trabzonsporlular...
POLİTİKA 29.08.2019, 15:35
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile kente gelen Bakan Turhan'ı karşılayanlar arasında yer alan Mardin Trabzonsporlular Derneği üyeleri, Turhan'a Trabzonspor forması hediye etti. Bakan Turhan, havaalanındaki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile birlikte helikopterle Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Mazıdağı ilçesine geçti. Tesiste incelemede bulunan Bakan Turhan, işçilerle öğle yemeği yedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile kente gelen Bakan Turhan'ı karşılayanlar arasında yer alan Mardin Trabzonsporlular Derneği üyeleri, Turhan'a Trabzonspor forması hediye etti. Bakan Turhan, havaalanındaki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile birlikte helikopterle Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Mazıdağı ilçesine geçti. Tesiste incelemede bulunan Bakan Turhan, işçilerle öğle yemeği yedi.
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