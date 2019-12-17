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Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bütçeleri görüşülerek kabul edildi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Tarım...

POLİTİKA 16.12.2019, 23:21
Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bütçeleri görüşülerek kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçeleri görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul'da bakanlığının bütçesi üzerine konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, sporda başarıyı daha yukarılara taşıma noktasında çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu çerçevede, özellikle gençlerimizi, yetenekli gençlerimizi tespit etme noktasında çok önemli bir projemiz var. Geçtiğimiz yıl başlatılan bir proje var, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Bu çok önemli çünkü bu vesileyle ilkokul 3'üncü sınıftaki çocuklarımızın çok bilimsel yöntemlerle sportif anlamda taramasını gerçekleştiriyoruz ve nitelikli olduğunu tespit ettiğimiz noktalarda onları, ilgili spor branşına yönlendiriyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz yıllarda taradığımız 1 milyon 200 bin çocuğumuzdan 100 binini şu an gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde gerek sporcu eğitim merkezlerimizde yarınlara hazırlıyoruz. İnşallah onların içinden yüzmede, jimnastikte, atletizmde pek çok branşta yarınların şampiyonlarını çıkaracağız. Bu vesileyle hiçbir yeteneğimizi tesadüfi anlamda değil, ciddi bir emek neticesinde keşfedeceğiz ve sportif anlamdaki yetenek havuzumuzu, olimpik sporcu havuzumuzu da inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.
MİLLETVEKİLLERİNE 'SPOR YAPIN' ÖNERİSİ
Bakan Kasapoğlu, sporun önemine değinerek, herkesin ve milletvekillerinin de spor yapmalarını önererek şöyle konuştu:
"Spor yapan bir toplum olmak durumundayız. Meclisimizin spor yapması lazım, daha çok spor lazım. Sayın Başkanım, milletvekillerimizi spora teşvik etmemiz lazım. Bunun için Bakanlığımıza bir görev düşüyorsa onun için de varız. Ama sadece milletvekillerimiz değil, tüm toplumumuzu biz spora davet ediyoruz. O yüzden tesislerimizi 7/24 hizmete açtık ve o yüzden bahane tanımıyoruz. Spor için bahane yok. Gündüz işiniz varsa gece geleceksiniz spor yapacaksınız. 'Kadın odaklı spor politikası' diyoruz, stratejimizin temelinde, odağında kadın var. Çünkü kadınlar başımızın tacı, toplumun direği. O yüzden, kadınlarımızın öncülüğünde sporu tabana yayma politikalarımızda çok daha başarılı noktalara gideceğimize de inanıyoruz. Bu vesileyle, biliyorsunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyası başlattık. 100 Günlük Eylem Planı'nda 'Yüz günde 100 bin kişiye yüzme öğreteceğiz' demiştik fakat öyle bir teveccühle karşılaştık ki, 100 bin hedefimizi, 125 binde ancak tutabildik ve yeni hedefimiz 1 milyon kişi."
KREDİ YURTLAR KURUMU
Bakan Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na ilişkin, "Yurtlar ülkemizde alnımızın akıyla gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerden bir tanesi. Az önce eleştirildi ama ben bu eleştirileri hakikaten çok ölçülü bulmuyorum. 2002'deki yatak kapasitesiyle şimdiki yatak kapasitesi arasında 3 kat fark var, konfor açısından çok ciddi aşama var. Otel konforunda yurtlarımız var. Daha fazla yurt yapma istiyoruz. Yeni yurtları kampüslere yapıyoruz, yeni hedefimiz bu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; bunlarla anlaştık, başlıyoruz. Ama ODTÜ'ye geldik, tıkandık. Her şey hazır, CHP grubunun muhalefetiyle karşılaştık" dedi. Bakan Kasapoğlu'nun bu sözleri üzerine CHP'liler tepki gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile CHP'li milletvekillerinin tartışmasına AK Parti'li milletvekilleri de katılınca, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi. Verilen aranın ardından görüşmelere devam edildi. Genel Kurul'da üç bakanlığın görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

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