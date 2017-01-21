Tutuklu HDP Milletvekili Zeydan, eşi ve 3 çocuğuyla görüştü

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, eşi Dilşah ve 3 çocuğuyla 1 saat görüştü.

Ankara'da 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan ve daha sonra Edirne F Tipi yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürülen HDP Hakkari Milletvekili Zeydan, dün ilk kez eşi Dilşah Zeydan ve 3 kız çocuğu ile 1 saat süren açık görüşte bir araya geldi.Cezaevindeki ziyaretinin ardından Zeydan'ın eşi ve 3 kızıyla cezaevinden ayrıldı.

Milletvekili Zeydan'ın ilk duruşması 3 Şubat 2017 tarihinde yapılacak. Duruşma, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin isteği üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



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