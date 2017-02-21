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TÜSİAD Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini saat 14:00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda...

TÜSİAD Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini saat 14:00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcıları Ali Y. KOÇ, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ile TÜSİAD üyeleri Serra Akçaoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara ve İdil Yiğitbaşı yer alacak.

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