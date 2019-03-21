Türkmenlerin sorunlarını birlikte çözeceğiz

Elif VARAN, Ömer HASAR/İSTANBUL, () – ‘Suriye ve Irak Türkmenleri Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Sait Yılmaz, "Türkmenlerin, Suriye ve Irak’ta yaşadıkları sorunları komşu ülke yönetimleri ile birlikte çözeceğiz" dedi.

Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla yapılan 'Suriye ve Irak Türkmenleri Kongresi' İstanbul Esenyurt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Üniversitenin konferans salonunda gerçekleşen kongre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, Irak-Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Mehmet Tütüncü, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma, Suriye Türkmenleri Federasyon Başkanı Tarık Sülo Cevizci ile Güngör Yavuzaslan, Dr.Bora Bayraktar, Hasan Mesut Önder’in katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını İstanbul Türk Ocakları Başkanı Dr. Cezmi Bayram yaptı. Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sudi Apak ise yaptığı konuşmada ilgili ülkelere götürülecek özellikle ekonomi, bankacılık gibi kurumsal faaliyetlerin Türkiye’nin etkisine ve kalıcı barışa sağlayacağı katkının önemine dikkat çekti.

“TÜRKMENLER GÖZ ARDI EDİLDİ”

Türkmenlerin sıkıntılı dönemler yaşadığına dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sait Yılmaz, “Irak savaşı sonrasındaIrak ile ilgili planlar yapılırken Türkmenlerle ilgili konular gözardı edildi. Türkmen kardeşlerimiz göçe tabii tutuldu ve asimile olma tehlikesi altında kaldı. Bugün, Irak Türkmen Cephesi, Türkmen kardeşlerimizin haklarını ve varlığını savunmak için mücadele veriyor. Ne yazıkki Suriye ile ilgili barış planları yapılırken orada Türkmen kardeşlerimizin adını duymakta zorlanıyoruz.Bu kongreyi yapmaktaki amacımız da gerek Irak’taki ve gerek Suriye’deki Türkmen cephesinin liderlerini gerekse gazeteci ve akademisyen arkadaşlarımızı bir araya getirerek onların sorunlarıyla ilgili siyasi, ekonomik kültürel her boyutta kamuoyunda durum farkındalığı yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“FIRAT’IN DOĞUSUNDA KÜRT DEVLETİ KURMAYA ÇALIŞILIYOR”

Suriye’deki büyük güçlerle Fırat’ın doğusunda bir PKK Terör Örgütü’ne bir vekil Kürt devleti kurulmaya çalışıldığını belirten Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Suriye’de etnik olarak Kürtlerin nüfusu 1 milyonu aşmamasına karşın 3.5 milyon Türkmen var. Aynı şekilde Irak’ta yapılan ‘Barış Planı’ ile Irak’taki Kürt gruplara egemenliğin yüzde 50’si verildi. Irak’ın kuzeyinde bir Kürt yönetimi oluşturulurken 3.5 milyon nüfuslu Türkmen kardeşlerimizden seçimlerde tek bir milletvekili dahi çıkamadı. Onların siyasi, ekonomik ve kültürel olarak hakları göz ardı edildi.Son yıllarda yapılan çatışmalarda Türkmenlerin hem Suriye’de hem de Irak’ta göçe tabi tutularak ve nüfus yoğunlukları azaltılarak bölgede bölücü Kürtlerin söz sahibi olmaları sağlandı” dedi.

ÇOCUKLAR ÜNİVERSİTE OKUYAMIYOR

Üniversiteler olmadığı için çocukların liseden sonra okuyamadıklarını ve bunun sonucunda da dillerini kaybetme tehlikesinde olduklarını söyleyen Yılmaz, eğitim sorunun çözülmesi için acil tedbir alınması gerektiği vurgusunu yaptı. Eğitim dışında da sorunlar olduğunu söyleyen Yılmaz, “Suriye ile ilgili barış planı yapılırken, Kürtlere özerk bölge verilmesi düşünülüyor, Irak’taki Hristiyanlara hükümette bir bakanlık veriliyor ama Türkmenlere bırakın bir bakanlığı devlette 1-2 kadro dışında başka bir kadronun verilmesi dahi söz konusu değil.Oradaki en büyük etnik grup Türkmen olmasına rağmen Suriye’de barış görüşmeleri yapılırken, Türkmenler masaya davet edilmiyor.Kongre’de Türkmenlerin sorunlarını gündeme getirerek, devletimizin ve ilgili kurumlarımızın alması gereken tedbirler konusunda bir rapor oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

“SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

Türkmenlerin, kültürel haklarını koruyabilmeleri için barış masalarında söz sahibi olması gerektiği önerisinde bulunan Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkmenlerin, barış masasında muhatap alınması gerekiyor ki, Türkçeyi konuşmak, kendi eğitimlerini yapabilmek, kendilerine ait bölgelerde söz sahibi olabilmek, belediyelerini kurabilmek konusunda hak sahibi olabilsinler.Türkiye’ninbu konuda yapacağı çok şey var. Devletimiz, bölgenin ve Orta Doğu’nun en güçlü devleti. Ekonomik ve siyasi olarak Türkiye, oradaki eğitime ve alt yapıya katkıda bulunabilir. Suriye ve Irak bizim komşu ülkelerimiz, bu ülkelerle daha uzun yıllar yaşayacağız, komşuluk ilişkisi içinde kültürel tarihin getirdiği sorunları ve ekonomik sorunları birlikte çözümlememiz gerekiyor. Türkiye’nin sadece Türkmenlere değil Orta Doğu’daki bütün ülkelere liderlik ve önderlik edebilecek bir konumda olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN ÇABA GEREKİYOR”

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma ise, “Suriye ve Irak Türkmenleri hakkında konuşmak, sorunlarımızı ve müşterek kaygılarımızı anlatmakla çok önemli sonuçlar alabiliriz. Hem Suriye’de hem de Irak’ta sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Aslında biz yok edildik, bir soykırım yapıldı ve şu anda bölgelerimizde insanlarımız çok zor şartlar altında yaşıyor. Suriye bizim edebi vatanımızbu bölgede istikrarı sağlamak için herkesin çok büyük katkısı ve çabası gerekiyor” diye konuştu.