Türkmen milletvekili Maruf: Kerkük'te IŞİD'i canlandırmak istiyorlar

IRAK Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, DEAŞ terör örgütünün Kerkük çevresinde son zamanlarda artan hareketliliğine dikkat çekerek, "Kerkük'te tekrar IŞİD'i canlandırmak istiyorlar. Bunun hedefi de bölgede istikrarsızlık yaratmaktır" dedi.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bölgede kardeşçe bir yaşamı savunduklarını ifade eden Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı bağımsızlık referandumu sürecinde, Erbil yönetiminin tüm taraflarla ilişkilerinin kötüye gittiğini söyledi. Referandum konusunda yanlış bir karar verildiğini ifade eden Maruf, şöyle konuştu:

"Burada herkes Türkiye'den memnun. En zor şartlarda bile bu böyleydi. Referandumdan sonra yaşanan çatışmalar ve siyasi durumlar ile birlikte çok zor şartlar ve süreçler oldu. İran sınır kapısı kapandı. Sadece Türkiye'nin kapısı açık kaldı. Türkiye pratikte bir icraat yapmadı. Tam tersi kapıları açık kaldı. Bu nedenle halkımızın, burada yaşayanların Türkiye'ye büyük bir saygı ve sevgileri var. Günde bin kişi Irak Kürt bölgesinden yurt dışına çıkıyorsa, bunlardan yüzde 99'u Türkiye'ye gidiyor. Buradaki insanların yönü Türkiye'ye taraftır. Bu güzel ve anlamlıdır. Buradaki insanlar arasında bir akrabalık, dostluk var. Dünya üzerinde iki toplum, Türkler ve Kürtler birbirlerine çok yakın. Akrabalık var, ilişkileri iyi. Bunlar önemli gelişmelerdir. Biz her zaman bu toplumlar arasında ilişkierin iyi olmasını istiyoruz. İran sınırında olan insanlar bile bir sıkıntısı olduğunda İran'a değil, Türkiye'ye gidiyor. Bu önemlidir. İnsanların Türkiye ile gönül yakınlığı var. Bu gönül yakınlığını bazı taraflar kendi çıkarları için bozmaya çalışıyor. Biz bunlara izin vermeyelim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti bölgede mazlumların ana vatanı olmuştur. Gelecekte de öyle olacak."

'KERKÜK'ÜN FEDERAL BÖLGE OLMASINI İSTİYORUZ'

Kerkük'ün Türkmenler için önemli bir şehir ve kültür merkezi olduğunu ifade eden Maruf, "Şu an Kerkük'ün çok farklı bir durumu var. Biz Kerkük'te birlikte yaşamayı kabul etmişiz. Türkmenler, Araplar, Kürtler ve azınlık olan Hristiyanların birlikte olması önemlidir. Türkmenler olarak Kerkük'ün özel bir bölge olması yönünde projemiz var. Biz Kerkük'ün, özel federal bölge olmasını talep ediyoruz. Bu proje zok önemlidir. Orada yaşayan insanlara, IŞİD terör örgütü çok büyük bir tehdit olmuştur. Kerkük'ün siyasi istikrarı çok önemlidir. Kerkük'te bir grup tarafından iktidar kurulmaya çalışılması yanlış olur. Geçmişte bazı etnik gruplar bunu denemeye çalıştı ama başarılı olamadı" dedi.

'IŞİD'İ CANLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük'te, DEAŞ terör örgütünün yeniden canlandırılmaya çalışıldığı konusunda uyarılarda bulunan Maruf, şunları kaydetti:

"Kerkük'te Türkmenler önemli bir faktördür. Türkmenler barış ve diyalog yoluyla haklarını savunuyorlar. Son zamanlarda bazı taraflar, o bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. O tarafta IŞİD terör örgütü tarafından desteklenen silahlı gruplar var. Musul'dan sonra, IŞİD terör örgütü bittikten sonra, Kerkük'te bu hareketlilik şüphelidir. Bölgede istikrarsızlık yaratmak istiyorlar. O bölgede olan etnik gruplar arasında kardeşliği bozmaya çalışıyorlar. Geçmişte Irak yönetimine gelmiş rejimler de aynı politikayı izlemişler. Bu bölgede farklı etnik gruplar yaşıyor. Bu grupların arasını bozmak istiyorsanız, Kerkük'ten başlarsınız. Şimdi IŞİD terör örgütü de bunu denemek istiyor. Orada yaşayan bu etnik gruplar arasındaki ilişki bağı Osmanlı'ya dayanıyor. Bu ilişkileri hiç kimse bozamaz. Bu insanlar da hedef halindedirler, zor şartlar altında yaşıyorlar. Musul önemli bir Sünni merkezidir. IŞİD terör örgütünden sonra orada bir hareketlilik yok. Sadece Kerkük'te bu hareketlilik var. Orada bir istikrarsızlık yaratmak istiyorlar. İnsanlar arasında fitne yaratmak istiyorlar. Geçmişte o bölgeye gelmiş rejimler de bu siyaseti yaptılar. O bölgede IŞİD hareketliliği görünüyor. Kerkük'te tekrar IŞİD'i canlandırmak istiyorlar. Bunun amacı da bölgede istikrarsızlık yaratmak istemeleridir. Kerkük önemli bir şehirdir. Kerkük'te her hareketlilik, her çatışma diğer bölgelere de sıçrar ve olumsuz etkiler. Bu nedenle o bölgede bunu denemek istiyorlar. En son bombalı bir terör saldırısı yapıldı. Sürekli bunu gündemde tutuyorlar. Bunun hedefi korku ve endişe yaratmaktır. Neticede o bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyorlar. Bölgede kalıcı olarak kalmak için bu tarz eylemleri yapıyorlar. Başka grupların menfaati için o bölgede sürekli mezhepsel ve etnik grup çatışmaları çıkarmakta fayda görüyorlar. "

'TÜRKMENLERE BUGÜN DE HAKSIZLIK YAPILIYOR'

Türkmenler olarak her zaman barış ve diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Irark Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz bölgelerde hiçbir zaman silahla bir şey yapmadık. Irak'ı bölmeye çalışmadık. Diyalog ve barış yoluyla haklarımızı talep ettik. Bunun neticesinde bize ağır faturalar kesildi. Irak'a gelmiş rejimler, Türkmenlere baskı yaptı, haklarını gasp etti. Geçmişte Türkmenlere nasıl haksızlık yapıldıysa, bugün de yapılıyor. Biz, Kerkük'te adaletli bir yönetim istiyoruz, diğer bölgelerde de istiyoruz. Şu anda bölgede olan gruplar arasına dengeyi sağlamak isktiyoruz. Kerkük'te valinin Türkmen olmasını istiyoruz, önemli hassas görevlerin Türkmen yetkililere verilmesini istiyoruz. Geçmişte bu yapılmadı, şimdi de yapılmıyor. Kerkük'te adaletli bir yönetim veya iktidar görmedik. Bundan sonra barış, kanun, yasa içerisinde görmek istiyoruz. Türkmenler barışçıl bir toplumdur ve her şeyi hak ediyorlar. Bu zor şartların sona ermesi için diyalog ve birlikte yaşamaya ihtiyaç vardır."

'BÖLGEDEKİ PKK VARLIĞI İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR'

Bölgedeki terör örgütü PKK varlığının bölge halkını olumsuz etkilediğini belirten Aydın Maruf, şöyle konuştu:

"Bölgede yaşayan insanlar bunları gördü. Bu tür grupların varlığı insanları olumsuz etkililyor. Bu grubun bölgede bulunması veya şehirlerde bulunması olumsuz bir tablodur. Şu anda bu yasa dışı silahlı gücün Şengal (Sincar) veya başka yerde bulunması oradaki insanları da rahatsız ediyor. Irak hükümeti onların çekilmesini istedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de ne kadar rahatsız olduğunu dile getiriyor. En son bölgedeki bütün sıkıntıların PKK varlığına bağlı olduğunu söylediler. Erbil-Ankara ve Erbil-Bağdat ilişkileri önemlidir. Bazı tarafların hedefi, bu ilişkileri bozmaya çalışmaktır. Biz Türkmenler olarak her zaman Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ilişkilerinin iyi olmasını istiyoruz. İlişkilerin iyi olması, bölge halklarının menfaatinedir. Türkiye gerçekten Ortadoğu bölgesinde büyük bir devlettir. Türkiye buradaki halklara geçmişte destek verdi, gelecekte de verecektir."



