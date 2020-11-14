Türkiye'de gençler için Gelecek nasıl gelecek?
Gelecek Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Avukat Semih Kolsuz aydinses.com'dan Murat Aydın'a konuştu. İktidarı eleştiren Kolsuz, "Gençler ülkenin alt yapısı gibidir" dedi.
Gelecek Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Avukat Semih Kolsuz aydinses.com'a konuştu. Eğitimden, ekonomiye, adaletten, özgürlüğe yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Kolsuz, "Gençler ülkenin alt yapısı gibidir" dedi.
Gelecek Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, gençlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da örgütlendiklerini kaydeden Kolsuz, gençlerden Gelecek Partisi'ne yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Kolsuz, gençlerin sorunlarını ve isteklerini özgürce anlatabildikleri ortamlar oluşturduklarını kayldederek, "Her gencimiz, düşüncesini özgürce anlatabilmeli. Biz parti olarak bu imkanı sağlıyoruz. Gençlik Kolları olarak 21 ilçede örgütlendik. Gençlerin yoğun ilgisi var" dedi.
Devamı gelecek....
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016