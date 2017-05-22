Türkiye ve ABD’nin Suriye politikaları Washington'da tartışıldı

BAU Global bünyesinde yer alan Washington merkezli tarafsız düşünce kuruluşu Global Policy Institute tarafından düzenlenen toplantıda, konunun uzmanları Türkiye ve ABD’nin Suriye konusundaki çelişen politikalarını masaya yatırdı.

Suriye’nin Rakka kentini terör örgütü DAEŞ’in elinden almak için düzenlenecek operasyonda YPG ile işbirliği yapacağını açıklayan ABD’nin bu kararı, Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. "Türkiye ve ABD’nin Suriye Politikaları" başlığını taşıyan etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde dış politika danışmanlığını yapan Dr. Walid Phares, American Foreign Policy Council Başkan Yardımcısı Ilan Berman, German Marshall Fund Transatlantik Uzmanı Dr. Joshua Walker, GPI Yönetim Kurulu Üyesi ve terör uzmanı Ahmet Köse, GPI’dan Türkiye ve Orta Doğu Uzmanı, Gazeteci Cenk Karataş ve GPI’dan Araştırmacı Qutaiba Idlbi konuşmacılar arasında yer aldı. Tartışmanın moderatörlüğünü ise GPI Başkanı Paolo von Schirach üstlendi.

Toplantıda ilk sözü alan GPI Uzmanı Cenk Karataş, ABD ve Türkiye’nin Suriye konusunda önceliklerinin uyuşmadığına dikkat çekerek, müttefik iki ülkenin birlikte çalışabilmesi için bu önceliklerde bir ortak zemin bulunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinin Türk tezlerini ilk elden Amerikalı muhatabına aktarmak için bir fırsat olduğunu anlatan Karataş, iki ülke lideri arasındaki görüşmeden Türk tarafının beklediği sonuç çıkmamasına rağmen artık topun ABD’nin sahasında olduğunu, önümüzdeki dönemde verilen sözlerin tutulup tutulmamasına göre ikili ilişkilerin yeni krizlere gebe olabileceğini dile getirdi.

Türkiye - ABD ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olabilmek için göz önünde pek fazla done olmadığını ifade eden American Foreign Policy Council Başkan Yardımcısı Ilan Berman, bunda Trump yönetiminin henüz net bir Türkiye politikasının olmamasının etkili olduğunu anlattı.

German Marshall Fund Transatlantik Uzmanı Dr. Joshua Walker ise Türkiye - ABD ilişkilerini ele alırken her iki ülkenin zaman içerisinde geçirdiği değişimi göz önünde tutmanın önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya, Hindistan, Çin ve ABD’yi kapsayan gezisinin Türkiye’nin yeni uluslararası pazar arayışlarının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Walker, Suriye konusunda iki ülke arasındaki stratejik fikir ayrılıklarının orta vadede sorunlara yol açmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Walker’dan sonra söz alan GPI Yönetim Kurulu Üyesi ve terör uzmanı Ahmet Köse, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden en önemli riskin terör örgütlerine “benim teröristim, senin teröristin” diyerek bunları sınıflandırmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçilik konutunun önünde yaşanan arbede ile ilgili de ABD makamlarını eleştiren Köse, her diplomatik delegasyonun fiziki güvenliği ve saygınlığının, bulundukları ülkenin güvenlik güçlerince garanti altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda son olarak söz alan GPI’dan Araştırmacı Qutaiba Idlbi, DAEŞ ile mücadelede YPG’nin sahada tek alternatif olmadığını, istendiği takdirde diğer muhalif grupların da ekipman ve eğitim desteğiyle bu mücadeleyi yürütebileceğini ifade etti.

BAU International Üniversitesinin Washington’daki merkez kampüsünde gerçekleşen panele çeşitli ülke büyükelçilikleri, düşünce kuruluşları, üniversiteler ve basın katılım gösterdi.

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