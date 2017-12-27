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Türkiye'nin AB ve ABD ile ilişkileri kitaplaştırıldı

TÜRKİYE'NİN Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika ile tarih içerisinde kurduğu ilişkiler 'Turkey Transatlantic Relation' adlı kitapta derlendi. 23 bölümden oluşan ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basılan kitabın editörlüğünü...

Türkiye'nin AB ve ABD ile ilişkileri kitaplaştırıldı
TÜRKİYE'NİN Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika ile tarih içerisinde kurduğu ilişkiler 'Turkey Transatlantic Relation' adlı kitapta derlendi. 23 bölümden oluşan ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basılan kitabın editörlüğünü İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR Kıdemli Uzmanı Doç. Dr. Aylin Ünver Noi yaptı.

Türkiye'nin transatlantik ilişkileri, özellikle AB ve Amerika ile tarih içerisinde kurduğu ilişkiler 'Turkey Transatlantic Relation' adlı kitapta yer aldı. 23 bölümden oluşan kitap Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR tarafından basıldı. Kitapta Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR, SETA Vakfı, University of California, Amerikan Ticaret Odası, Barcelona Center for International Affairs (CIDOB), Istituto Affari Internazionali (IAI), Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT), İktisadi Kalkınma Vakfı, Galatasaray, Boğaziçi, Marmara ve Sakarya Üniversitesi'nden yazarların yazıları yer aldı. 15 Kasım’da Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR’da gerçekleşen panelde kitabın tanıtımını yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, "Kitabımızda son dönemde transatlantik ilişkilerinin geçirdiği kriz dönemini hem AB hem ABD açısından incelerken aynı zamanda Türkiye'nin hem Avrupa Birliği hem de Amerika ile yaşadığı süreci değerlendirdik" dedi.

"ÜLKELER OLARAK BİRBİRİMİZE MUHTAÇIZ"

Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, 23 bölümde anlatılanları şu sözlerle özetledi:

"Problemleri sadece anlatmak değil. Bunlara nasıl çözüm üretebilir ve ilişkileri rayına oturtup işbirliklerini gündeme getiririz. Onun üzerine çalıştık. Hem Türk hem Avrupa ve Amerikalı yazarlarımız kitaba katkı sağladı. Amacımız farklı ülkelerden farklı perspektifleri göstermekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tarihsel tarafını bölgesel yaklaşımlarını ele aldık ve alan bazında da incelemeler yaptık. Sorunların oldukça fazla olduğunu daha net görebildik. Sorunlar çok daha doğrusu algılamada farklılıklar var. Bu algılamalarla beraber yaklaşımlarda da zaman zaman farklılıkların olduğunu gördük. Bu algılamaları tekrardan nasıl aynı düzeye getirebiliriz ya da birbirimizi daha iyi nasıl anlayabiliriz bunun yollarını sunmaya çalıştık. Ülkeler olarak birbirimize muhtaç olduğumuzu da görmüş olduk. Küreselleşmiş dünyada tek başına ve kopuk şekilde hareket etmek mümkün değil. Dolayısıyla çok taraflı politikaların da savunulması gerektiğini ve tek bir tarafa bağlı politika yürütmenin de sonuca varamayacağı kanısına vardık."

Kitabın Türkiye'de tanıtımı 7 Şubat Çarşamba günü SETA Vakfı'nda yapılacak.

(FOTOĞRAF)

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