Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Koncuk istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu

TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, görevinden istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu. 2011 yılından bu yana Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlık görevini yürüten İsmail Koncuk, görevinden dün istifa etti. Konuk, sosyal medya hesabından...

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Koncuk istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu
TÜRKİYE Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, görevinden istifa etti, İYİ Parti'ye üye oldu.
2011 yılından bu yana Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlık görevini yürüten İsmail Koncuk, görevinden dün istifa etti. Konuk, sosyal medya hesabından istifasını şu şekilde duyurdu:
"Bundan sonraki hayatıma dair alacağım kararlar sebebiyle 2011 yılı Nisan ayından bu yana gurur ve şerefle yaptığım Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı'ndan, 26 Mart 2018 itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beni ve teşkilatımı destekleyen tüm gönüldaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugünden sonra da istendiği takdirde her zaman Türkiye Kamu Sen'in destekçisi olmaya devam edeceğim. Bu tarihten sonra Türkiye Kamu Sen Genel Başkanlığı'na, 21-22 Nisan'da yapılacak 6'ncı Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Sekterimiz, Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Sn. Önder Kahveci vekalet edecektir. Benden sonra göreve gelecek olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, Türkiye Kamu Sen'in ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılık anlayışı kesintiye uğramadan devam edecektir. Varsa hakkım helal olsun" dedi. 
Koncuk istifasının ardından Çankaya İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na giderek, partiye üye oldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314