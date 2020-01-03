beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Savaş Biçer, Doğu Akdeniz'de İsrail'in üreteceği doğalgazı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan iş birliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak olan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne yönelik, “Türkiye ve Libya...

POLİTİKA 03.01.2020, 12:51
“Türkiye izin vermeden EastMed boru hattı geçirilemez”
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Savaş Biçer, Doğu Akdeniz'de İsrail'in üreteceği doğalgazı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan iş birliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak olan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne yönelik, “Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata göre, bölgeden doğalgaz boru hattının geçirilmesi Türkiye’nin izni olmadan mümkün değil” dedi.

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM’de kabulünün ardından karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme sonrasında Mehmetçik’in Libya’ya ne zaman gideceğinin belli olması bekleniyor.

Libya Tezkeresi’ne ilişkin açıklamada bulunan Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Savaş Biçer, “Libya Tezkeresi, siyasi iradenin Meclis’ten Libya’ya asker göndermek üzere yetki istediği bir tezkeredir ama asıl anlamı bu değildir. Bu basit bir açıklama olur. Libya Tezkeresi Türkiye’nin çok uzun süredir savunduğu, tam anlamıyla da ilk defa Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konulu mutabakat muhtırasından sonra ortaya çıkan ‘Mavi Vatan’ adını verdiğimiz deniz hak ve menfaatlerini Doğu Akdeniz’de de korumaya yönelik girişiminin bir devamıdır. Sorun Libya’ya asker göndermek değil, aslında Türkiye’nin sürdürdüğü dış politikası gereği uygulamak zorunda olduğu inisiyatifin devamıdır diyebiliriz” diye konuştu. 

MEŞRU YÖNETİM KALKARSA ANLAŞMANIN HÜKMÜ KALMAYABİLİR

“Bu durum sadece iki ülke arasındaki tarihi, ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin bölgedeki petrol ile olan ilgisi, hatta insani yardımın çok ötesindedir” diyerek sözlerine devam eden Dr. Savaş Biçer şöyle konuştu: “En son deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili yapılan mutabakat sonucunda dünyadan birtakım tepkiler geldi. Bu tepkilerin başında da Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin egemenlik haklarına karşı birtakım girişimlerde bulunan ülkeler başı çektiler. Yani Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkeler… Türkiye mutabakat muhtırasını imzaladığı andan itibaren özellikle Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarıyla ilgili uluslararası hukuka dayanan müspet bir belge ortaya koymuş oldu. Türkiye bu ülkelerin girişimine izin verilmeyeceğini söylüyor. Bu uluslararası hukukta da bulunan doğru bir girişimdir. Türkiye bunu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya’da tanınan meşru bir yönetimle yapıyor. Ancak bu meşru yönetim şu anda Libya’da emperyalizmin oyunuyla bu yönetime karşı girişilen saldırılarla tehlike altında. Her ne kadar BM, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bu yönetimi tanıyor olsa da bu yönetim ortadan kalkarsa bu mutabakatın da hükmü kalmayabilir.”

“ASKER GÖNDERMEK ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN DOĞRU”

İki ülke arasında yapılan bu anlaşmayı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarının korunması gerektiğinin altını çizen Dr. Biçer, “Hatta Türkiye’nin topraklarının ve karasularının ilerisinde egemenlik haklarını gösteren Mavi Vatan’ı korumak için bu girişim gereklidir. Bunu doğrudan Libya’ya asker gönderip asi güçlerle savaşma anlamında düşünmemek lazım. Zaten tezkerenin detaylarında da bunu gayet güzel açıkladılar. Libya’ya asker göndermek uluslararası hukuk bakımından doğrudur. Türkiye’nin diplomatik girişimlerini kuvvetlendirecek olması nedeniyle asker gönderilmesini olumlu buluyorum. Türkiye’nin uluslararası hukuktaki haklarını savunabilme imkânı verecek olan bir girişimdir” diye konuştu.

“TÜRKİYE İZİN VERMEDEN BORU HATTI GEÇİRİLEMEZ”

Doğu Akdeniz'de İsrail'in üreteceği doğalgazı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan iş birliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak olan EastMed gaz hattı projesi için imzalar atıldı. Dr. Biçer, “Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata göre, söz konusu iki ülkenin münhasır ekonomik bölge sınırları içerisinde bulunan bölgeden doğalgaz boru hattının geçirilmesi Türkiye’nin izni olmadan mümkün değil” dedi.

"EL-KAİDE VE DEAŞ BOŞLUKTAN FAYDALANABİLİR"

“Libya’da son gelişmeler üzerine Suriye’de yaşanan durumun tam aksine bir uluslararası ilişkiler ağı örülmeye başlandı" diyen Dr. Biçer şöyle konuştu: " Yani Suriye’de Türkiye, İran, Rusya bir taraftaydı. Libya’da ise Rusya ve Mısır Husiler’i destekliyor. Türkiye ise AB ve BM ile birlikte mevcut mutabakat hükümetini destekliyor. Amerika henüz tam bir tavır belirlemiş değil. AB ülkeleri de kendi haklarını koruyacaklardan yana taraf tutma durumdalar. Bu süreçte El-Kaide ve DEAŞ tabanlı örgütlerin bu boşluktan istifade ederek güçlenmeleri çok mümkün. Türkiye’nin Rusya ile Suriye’de başlattığı iş birliği Libya’da yürümeyecek. Burada Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) tavrı önemli. Bu daha sonra Türkiye ile ABD arasında yeniden başlayabilecek iş birliğinin de bir çıkış noktası olabilir diye düşünüyorum.” 

 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort