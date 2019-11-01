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Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası güvenlik işbirliği protokolü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile beraberindeki heyetle  görüştü. Görüşmede, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerini...

POLİTİKA 31.10.2019, 16:15
Türkiye ile Katar arasında 2022 Dünya Kupası güvenlik işbirliği protokolü
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile beraberindeki heyetle  görüştü. Görüşmede, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenlik önlemlerini Türkiye'nin alması için işbirliği protokolü imzalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki heyet ile makamında görüştü. Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani, bakanlık binası girişinde Jandarma Merasim Bölüğü tarafından karşılandı. "Merhaba asker" diyerek, bölüğü selamlayan Al Sani ardından şeref defterini imzaladı.
Bakan Soylu ve Al Sani daha sonra makam odasına geçerek, sohbet etti. Soylu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizi ülkemizde ve bakanlığımızda görmekten gurur duyuyorum.Geçtiğimiz ocak ayında gösterdiğiniz nezaket için şükranlarımı sunuyorum. Bir daha ki sefere Katar'a geldiğimizde özel harekat ve jandarma polislerimizin helikopterleriyle gelip gösteri yapmakta nasip olur. Bu yıl emniyette de iyi bir işbirliği yaptık. Dünya Kupası'yla ilgili arkadaşlarımız gidip geldiler, bugün çok daha iyi bir noktadayız. İyi bir anlaşmanın altına imza atılacak ve iyi bir sonuç alınacak" dedi.
'DENEYİMLERİNİZDEN FAYDALANMAK AMACINDAYIZ'
Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Al Sani de, Bakan Soylu'yu Katar'a davet ederek, "Karşılıklı ziyaretler iş birliğimizin güçlü olduğunu göstermektedir. Her alanda iş birliğimiz gelişmekte, bu görüşmelerde güvenlik alanında iş birliğimizi geliştireceğiz. Katar ve Türkiye kardeşlikten öte sıkı bir ilişki yaşamaktadırlar. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Bugün Dünya Kupası ile ilgili bir iş birliğine imza atacağız. Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik alanında ve organizasyonlar ile ilgili Türkiye'nin yanımızda olacağını bilmekteyiz. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, güvenlik alanındaki iş birliğini ileriye götürmek arzusundayız" diye konuştu.
PROTOKOL İMZALANDI
Karşılıklı görüşmenin ardından Katar Devleti Hükümeti 2022 Dünya Kupası Güvenlik Komitesi Danışma Ofisi Başkanı Tuğgeneral İbrahim Halil El Muhannesdiy ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti arasında Büyükçaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesi İşbirliği konulu protokol imzalandı.

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