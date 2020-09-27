Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla ilgili aaçıklama yaptı. Türkiye'nen Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, " Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla ilgili aaçıklama yaptı. Türkiye'nen Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır."
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016