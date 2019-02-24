Türkiye'de yenilenmesi gereken 6.7 milyon konut var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'yi eleştirerek, ''Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimiz nezdindeki bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Biz, vatandaşımızın gönlüne, kalbine talibiz'' dedi. Bakan Kurum, kentsel dönüşümün elzem bir durum olduğunu da belirterek, Türkiye'de 6, 7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için memleketi Konya'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılıştaki konuşmasında Cumhur İttifakı'na değinen Bakan Kurum, ''Aslında bakarsanız Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında vatanın, milletin, bayrağın bütünlüğü için sahada mücadele edilmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak, ülkemizin 2053'ünü, 2071'ini ve 100 yıllık sürecini teminat altına alacak çok önemli bir ittifaktır'' diye konuştu.



CHP'Yİ ELEŞTİRDİ



CHP'yi eleştiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Cumhuriyet Halk Partisi seçim manifestosunu açıkladı. Sloganı 'Mart'ın sonu bahar'. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördük ki, bu Mart’ın sonunda görsün. Biz onların belediyecilik kariyerini, belediyecilik karnesini biliyoruz. İkisi de sıfır. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul'a geldiğinde çöp, çukur ve çamurla uğraştı. Gördük ki, Haliç temizlenebiliyor. Vatandaşlarımıza o çöp dağlarını bıraktığı o şehir temizleniyor. Şehrin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanabilir. Sosyal belediyecilikle her kesime dokunabiliyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimiz nezdindeki bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Biz, vatandaşımızın gönlüne, kalbine talibiz. O noktada Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim manifestomuzu açıkladı. 11 maddelik manifestomuz vardı ve 8'i bizimle alakalı, bakanlığımızla alakalıdır.''



'TÜRKİYE'DE YENİLENMESİ GEREKEN 6, 7 MİLYON KONUT VAR '



Bakan Kurum, kentsel dönüşümün elzem olduğunu ve Türkiye'de 6- 7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bunun için 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini ifade eden Kurum, ''Türkiye'de yenilenmesi gereken 6, 7 milyon konut var. Bu konutları yılda 300 bin tanesini yapmak üzere, ilk 5 yılda, 2023 yılına kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken acil konutları dönüştüreceğiz. Buna ilişkin 81 il valiliğimize genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde valililerimiz, belediye başkanlarıyla birlikte şehrin, öncelikli acil dönüşmesi gereken riskli alanları belirlemek suretiyle bu alanlardan başlayarak dönüşüm işini gerçekleştirecekler'' dedi.



Şehirlerde yapılacak millet bahçelerine de değinen Bakan Kurum, 81 ildeki millet bahçesiyle Türkiye genelindeki kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkaracaklarını söyledi.



Bakan Kurum, konuşmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



