Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Baro gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baro sistemini getiren, 'Avukatlık Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören teklifin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, MHP’li Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, gündem dışı konuşmaların ardından, sırasıyla İYİ Parti, HDP ve CHP’nin grup önerileri görüşülerek, reddedildi. AKP’nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’nin verdiği önergeyle, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, normal çalışma günlerinin dışında Cuma ve Cumartesi, bu teklifleri yasalaştırmak için mesai yapacak. Grup önerilerinin ardından, AKP Grubu’nun önerisiyle, barolara ilişkin düzenlemeyi de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

“ÇOKLU BARO BAŞLIĞIYLA ÖZETLENMESİ DOĞRU DEĞİL”

Genel Kurul’da söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifinin içeriğine ilişkin, şu ifadeleri kullandı;

*Teklifimiz kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘çoklu baro’ başlığıyla özetlenmesi doğru değil. Bu demokratik baro adımında, reform adımında ciddi bir teklif, önemli bir teklif.

*Bu teklifin içeriğinde aslında çok önemli düzenlemeler varken sadece üç büyükşehiri ilgilendiren, tırnak içerisinde tüm Anadolu illerinin bazı büyükşehirlerin tahakkümümden kurtulmasını sağlayacak, eşit temsili sağlayacak bir düzenleme olmasına rağmen sanki sadece bölünüyoruz, parçalanıyoruz tarzı hak etmediği bir ithamla karşılaşılmasını doğru bulmuyorum.

“KEYİF ALINACAK BİR TEKLİF”

*Bu teklife baktığımızda gururla savunacağımız, avukatlarımızın gelecek zamanlarda değerlendirdiğinde mesleki anlamda mutlu olacağı, keyif alacağını düşündüğümüz bir kanun teklifidir.

“BARO BAŞKANLARINI KAPI ÖNÜNDE SEFİLCE BEKLETTİNİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise baro başkanlarının Meclis kapısında beklediğini belirterek, teklifin görüşmeleri sürerken baro başkanlarının Meclis’e alınmamasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin sunduğu çoklu baro teklifi görüşülürken söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Baroların terörle ilişkisi yoktur AKP'nin terörle ilişkisi yüzde yüzdür" ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin sunduğu çoklu baro teklifi görüşülürken tansiyon yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendiren AKP grup başkanvekiline sert yanıt verdi.

Meclis sırasından söz alan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

* Baroların terörle ilişkisi yoktur. AKP’nin terörle ilişkisi yüzde yüzdür.

* Yüzünüze baka baka söylüyorum: Siz FETÖ’nün savcısının arkasında duran bir genel başkana sahipsiniz.

* PKK terör örgütüyle el ele yürüyen iktidardaki tek siyasi partisiniz.

Özkoç’un sözleri üstüne salondan uğultular duyuldu.