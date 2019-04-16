Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Beştepe'de

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti. (FOTOĞRAF)
16 Nisan 2019 Salı 15:32
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
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