"Türk askerinin Menbiç'e girmesi Türkiye'nin politik bir başarısıdır"

TÜRKİYE ile ABD arasında varılan 'Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri' anlaşması gereği Türk askeri, Suriye'nin Fırat'ın batısındaki Menbiç'in dış mahallelerinde Amerikan askerleri ile birlikte devriye gezmeye başladı. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer , "Bu, Türkiye'nin politik bir başarısıdır ve adım adım işleyecek, Menbiç'le sınırlı kalmayacak bir yol haritasıdır" dedi.

Bu planın bir süredir beklendiğini dile getiren Dr. Güçlüer, "Türkiye'nin ortaya koyduğu strateji işliyor. Menbiç'e girmek çok önemliydi. ABD'nin, PYD'ye karşı Türkiye'nin yanında masaya oturmak durumunda kalması Türkiye'nin önemli bir politik başarısıdır. Bunun hem yerel hem de küresel ölçekte okunabilen çok çeşitli sebepleri var" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PYD ARTIK KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDEMEZ"

Türk askerinin Menbiç'e girmesinin önemli bir anlayışı yıktığını da belirten Dr. Güçlüer, " ABD'nin Türkiye'yi bu bölgeye sokmayacağı anlayışı ortadan kalktı. PYD burada kendini güvende hissediyordu. Ancak artık bölgede kalmaları zor, Türk askeri ile karşı karşıya gelmeyi göze alamazlar. Eylem de yapamazlar çünkü bölgede ABD var. Eğer ABD'ye rağmen orada Türk askerine bir saldırı olursa, Türk askeri tereddütsüz karşılık verir. ABD'de de bu riske giremez. Dolayısıyla PYD çekilmek zorunda kalacak" diye konuştu.

"İLERLEME MENBİÇ'LE SINIRLI KALMAZ"

Bu planın adıma adım işleyeceğini dile getiren Dr. Güçlüer, "Bence bu ilerleme Menbiç'le sınırlı kalmayacak. Menbiç'in doğusuna doğru bütün PYD, PKK'nın bulunduğu alanlara sirayet edecek şekilde doğuya doğru devam edecek. Bu anlamda da yeni Suriye Devleti'nin inşa sürecine de katkı sağlayacak diye düşünüyorum" dedi.

"ÖNCEKİ OPERASYONLAR TERÖR ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTTIRDI"

Bu politik başarının arkasında Türkiye'nin daha önce yapılan operasyonlarda izlediği taktiğin işlediğini söyleyen Dr. Güçlüer, "Türkiye, 'güvenliğimi tehlikede gördüğüm an kimseyi dinlemem' dedi. Bunu da ispat etti. Bu kararlılığı gördüler. Daha önce Türkiye'yi oyalamaya çalıştılar, Pentagon hep karşı çıkıyordu ama bu sefer karşı çıkmadı ve destekledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib operasyon bölgeleriyle daha önceki Karaçok, Sincar harekatları ve şu andaki Kandil operasyonu bölgedeki terörizm üzerinde Türkiye'nin büyük bir baskı oluşturmasını sağladı. Şu anda bu baskıyla geriye doğru çekiliyorlar. Bunun bir sonraki aşaması Türkiye sınırları ile terör odakları arasına mesafe koyup bu sınırları derinden korumak. Türkiye bunu uygulamalı olarak gösteriyor" diyerek konuşmasını noktaladı.

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