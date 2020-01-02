Flaş HaberTürk Askeri'ne Libya yolu açıldı
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Türk Askeri'ne Libya yolu açıldı
Libya'ya asker gönderimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'de tezkere büyük çoğunlukla kabul edildi. Libya Tezkeresine 325 Milletvekili kabul oyu verirken 184 oy ret çıktı.
Libya'ya asker gönderimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'de tezkere büyük çoğunlukla kabul edildi. Libya Tezkeresine 325 Milletvekili kabul oyu verirken 184 oy ret çıktı.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Tezkerenin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek.
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