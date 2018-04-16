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Tunceli'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi'nin, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yaptığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Tunceli'de Seyit Rıza heykeli önünde gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi tarafından 81...

Tunceli'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi'nin, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yaptığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Tunceli'de Seyit Rıza heykeli önünde gerçekleştirildi.
CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Tunceli'de Seyit Rıza heykeli önünde yapıldı. Oturma eylemine CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, İl Başkanı Şükrü Kılınç, Hozat, Pülümür ve Çemizgezek belediye başkanları, sanatçı Metin Kahraman, KHK ile ihraç edilen akademisyen Doç. Dr. Candan Badem ve çok sayıda partili katıldı. Seyit Rıza heykeli önünde yapılan ve yaklaşık bir saat süren oturma eyleminde OHAL ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı. Oturma eyleminde konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç, 15 Temmuz darbe girişiminde sonra 20 Temmuz günü ilan edilen OHAL ile memuriyeti olmayan bir rejim değişikliliğinin ülkeye dayatıldığını söyledi.
'OHAL'E KARŞI DURACAĞIZ DEMOKRASİYİ BU ÜLKEYE YAŞATACAĞIZ'
CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ise OHAL'in ilan edilmesinin ardından halka baskı kurulmaya başlandığını belirterek, "20 Temmuz'dan bugüne kadar halkımızın üzerinde baskı kurmaya başladılar. Öğrencileri, avukatları, doktorları, akademisyenleri, gazetecileri, aydınları, sanatçıları sudan bahane ve gerekçelerle  gözaltına alarak, tutukladılar. 10 binlerce insan gözaltından geçirilerek tutuklandı. Dolayısıyla bugüne kadar onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi yaşamayan, onlar gibi dünya görüşüne sahip olmayan herkesi bertaraf etmek istediler ve bunu OHAL ile yaptılar. Dolayısıyla OHAL 12 Eylül faşist darbesinin bir devamıdır. Bu faşist darbenin devamını iktidar hayata geçirmeye devam ediyor. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlığı, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Bu ülkenin yılmaz savunucusu, beksisi olarak söz veriyoruz; OHAL'e karşı duracağız, demokrasiyi bu ülkeye yaşatacağız" dedi. 

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