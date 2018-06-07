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Tunceli'de CHP'lilerden Belediye'ye tepki

TUNCELİ'de, CHP'ye ait poster ve flamaların bazı mahallelerde indirildiğini öne süren İl Başkanı Şükrü Kılıç ve bir grup partili, belediye önünde basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi. ​CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç...

Tunceli'de CHP'lilerden Belediye'ye tepki
TUNCELİ'de, CHP'ye ait poster ve flamaların bazı mahallelerde indirildiğini öne süren İl Başkanı Şükrü Kılıç ve bir grup partili, belediye önünde basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.
​CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç ve bir grup partili, bugün öğle saatlerinde belediye binasının önünde bir araya geldi. Atatürk Mahallesi'nde aydınlatma direklerine asılan CHP flama ve posterlerinin belediye ekipleri tarafından indirildiğini iddia eden grup, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Basın açıklamasına CHP Tunceli milletvekili adayları Polat Şaroğlu ve Mesut Çoşkun da katıldı.
Belediyenin bayrak ve flamalarını indirmesini asla kabul edemeyeceklerini söyleyen CHP İl Başkanı Şükrü Kılıç, "Bir tarafta HDP, bir tarafta AKP, CHP ile uğraşıyor. HDP 'baraj' diyor, AKP 'iktidar biziz' diyor. CHP ise hak, hukuk, adalet diyor. Bu ülkeyi kurmuş, cumhuriyeti ilan etmiş bir parti olarak, davamız ülke davasıdır. Alacağımız oyu, çıkaracağımız vekili değil, çocuklarımızın geleceğini düşünüyor, tek adam rejiminin yıkılmasını istiyoruz. Belediye ekiplerinin partimizin genel başkanı ile milletvekili adaylarının posterlerini indirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin flamaları ve posterlerinin indirilmesinin gerekçesi olarak yeni dikilen aydınlatma direklerinin led ışıklarının zarar gösterilmesi olarak belirtiliyor. Bu mantıklı bir cevap değil" dedi. Açıklamanın ardından grup, olaysız olarak dağıldı. 
Belediye yetkilileri ise tepkiye neden olan bölgede, yeni aydınlatma direkleri dikildiğini ve halen ışıklandırma çalışmasının sürdüğü bildirildi. Çalışmalar sırasında led ışıklarının zarar görmemesi için pankart ve bayrakların indirildiği, çalışmaların ardından da yeniden asılacağı kaydedildi.

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